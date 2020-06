Presidente de Cuba: La victoria solo será sólida si entendemos que los próximos pasos exigirán igual disciplina, consagración y esfuerzo (+video)

Demostramos que pudimos y podemos, fuerza Cuba que nos recuperaremos y venceremos, expresó Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

Como van las cosas, si no ocurren incidentes de estos que nos atrasan un poquito y nos varían las curvas de la pandemia, nosotros creemos —y no quiero darlo como una cosa sentada, sino como un posible pronóstico— que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente podamos estar implementando la etapa de recuperación, aseguró en las conclusiones de la Mesa Redonda el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario agregó que, en la misma medida en que seamos más eficaces preparándonos, en la misma medida que tengamos mejores resultados en la etapa de recuperación, estaremos llegando más rápido también a la normalidad en el país para empezar con la estrategia del fortalecimiento económico.

En las reflexiones finales de su amplia comparecencia durante el espacio televisivo el Presidente cubano aseguró que la llegada del nuevo coronavirus a Cuba planteó un colosal desafío porque llegó en medio de un vendaval de acciones de bloqueo, con un brutal asedio a cualquier actividad económica, grosera persecución financiera, cínicas campañas de descrédito a los pilares de nuestra economía y de nuestra sociedad, en síntesis con un bloqueo recrudecido al extremo.

Pero, afirmó Díaz-Canel, eso no logró quebrarnos, no pudieron asfixiarnos y nuestros adversarios tienen que haber aprendido que cuando afirmamos que Somos Cuba y Somos continuidad no es una mera consigna, sino que con esas frases estamos expresando una afirmación de nuestra historia de resistencia, de victoria e impulsando un huracán de creatividad en nuestro pueblo para romper las adversidades.

A continuación mencionó la articulación magnífica creada en esta contingencia sanitaria entre las fuerzas civiles y las fuerzas militares en función de un mismo objetivo: proteger la vida humana; y a seguidas elogió el aporte de los servicios médicos de las FAR en el enfrentamiento a la pandemia.

Un momento especial dedicó el Presidente cubano en su intervención al Comandante en Jefe Fidel, que ha estado presente aquí con su obra visionaria en ámbitos estratégicos como la salud pública, la ciencia, los recursos humanos cada vez mejor calificados, no solo en sus profesiones sino sobre todo en el principio de sentir a la salud y a la vida libres de una visión mercantilista.

Todo lo que hemos podido hacer en medio de las peores tensiones financieras brota de esa obra de 61 años levantando la nación, respetada y admirada en el mundo por su capacidad de luchar y vencer contra viento y marea, comentó Díaz-Canel.

Agregó que del trabajo durante estos meses, hay que reconocer con satisfacción y orgullo la extraordinaria respuesta de nuestro pueblo, de nuestros profesionales de todas las disciplinas científicas y académicas en el enfrentamiento a la pandemia y por supuesto de los trabajadores de la salud, como parte de la obra de la Revolución, que hoy estamos en condiciones de compartir con el resto del mundo.

Y concluyó: “La victoria solo será sólida en esta batalla y permanente en el tiempo si entendemos que los próximos pasos exigirán igual disciplina, consagración y esfuerzo. Gracias una vez más a todos los que se entregaron en cuerpo y alma a la batalla contra la epidemia y gracias a los que colaboraron sencillamente cumpliendo con las medidas disciplinarias que la situación nos obligó a tomar. Demostramos que pudimos y podemos, fuerza Cuba que nos recuperaremos y venceremos”.