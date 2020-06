Presidente de Cuba: Que la efectividad con que trabajemos evite los rebrotes

Díaz-Canel expresó que Los resultados de Cuba frente a la COVID-19 son del pueblo y de la Revolución. (Foto: Estudios Revolución)

“Esta fue una semana donde se evidenciaron avances y la consolidación de los resultados que Cuba va teniendo en el enfrentamiento a la Covid-19, a partir de la participación responsable de la población y de la gestión de gobierno en todos los territorios, junto al trabajo intensivo y profesional de nuestro Sistema de Salud”, afirmó este sábado el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



“Esta semana con solo 21 casos positivos se disminuyó en 50 casos con relación a la semana anterior; y por lo tanto, en los últimos días hemos tenido la menor cifra de casos activos desde que pasamos el pico de la epidemia. Pero incluso, ya las cifras de casos activos están en el entorno de la primera semana de cuando se empezaron a manifestar los primeros casos en nuestro país”, reflexionó el Jefe de Estado.



En ese sentido, comentó que “ha continuado la tendencia durante los últimos días y durante las últimas tres semanas, a que cada día tenemos más altas médicas que entradas con casos activos”.



“En estos momentos no tenemos pacientes graves ni críticos, y en los últimos días el número de graves y críticos se había mantenido en uno, una persona que lamentablemente falleció ayer”, precisó Díaz-Canel.



Al resumir la Reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, que también dirige cada día el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el mandatario cubano aseveró que el país se encuentra en un momento de recuperación.

Reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus. (Foto: Estudios revolución)

“Creemos que la única provincia que no ha entrado en la etapa de recuperación lo podrá hacer próximamente, que es La Habana; pero es muy importante insistir en que uno de los retos importantes que tenemos ahora, al haber entrado en la fase de recuperación en la mayoría de las provincias, es precisamente evitar los rebrotes”, puntualizó.



Añadió el Presidente cubano que “una cosa significativa es que La Habana por primera vez tiene cero casos positivos en un día; y que plantea también la tendencia que hemos estado observando en los últimos días, que La Habana se va recuperando del momento más complejo”.



Díaz-Canel insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo el rigor y la responsabilidad en el cumplimiento de todas las medidas establecidas.

De igual manera, destacó dos prioridades claves para el país en la etapa de recuperación. De un lado, trabajar con efectividad para evitar nuevos brotes de la Covid-19; y por otra parte, producir alimentos con la mirada puesta en el desarrollo económico y social de la nación.



En estos temas, resaltó como una prioridad importante en esta etapa de recuperación “que la efectividad con que trabajemos evite los rebrotes, lo que pasa por la responsabilidad, tanto de las instituciones como de las personas y las familias”.



“Y la otra gran prioridad en estos momentos es la producción de alimentos”, puntualizó el Presidente de la República. Explicó que “esta semana se realizó un encuentro con los científicos para apoyar todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, y hay un grupo de ideas que se han estado consensuando, discutiendo en estos días que ya están en una fase importante para aprobar, que deben impactar en la producción de alimentos”.



Añadió que “cada territorio, cada sistema productivo a nivel local, tiene que seguir haciendo una fuerte acción de gestión de los alimentos a nivel local; y que esto nos permita también en esta etapa de recuperación reactivar la producción agropecuaria, mejorar todos los sistemas de distribución, de comercialización de alimentos y continuar avanzando en este sentido”.



En su intervención, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez reiteró los resultados satisfactorios alcanzados por Cuba durante la semana que concluye, en el enfrentamiento a la Covid-19.



“No queríamos dejar de reconocer al concluir esta semana el resultado que ha existido en el enfrentamiento a la epidemia, que es un resultado de todo nuestro pueblo y es un resultado de la Revolución”, concluyó el Jefe de Estado.

Durante el encuentro de trabajo, y a través de videoconferencia, los Consejos de Defensa de Matanzas y Villa Clara informaron acerca del comportamiento de la puesta en marcha de la primera fase de la etapa de recuperación post Covid-19.



El gobernador matancero aseguró que a partir del próximo lunes, si no aparecieran nuevos casos positivos, la provincia llegaría a 0 en su tasa de incidencia por cada cien mil habitantes. Mario Sabines Lorenzo subrayó además, que durante la última semana el territorio yumurino no reportó ningún contagiado de la enfermedad.



En el caso de Villa Clara, donde las últimas jornadas han transcurrido con normalidad, mientras se reabren diferentes servicios básicos para la población con las limitaciones establecidas y cumpliendo todas las medidas higiénicas y sanitarias, hace 39 días que no se diagnostican enfermos de la Covid-19.



Mayabeque, por su parte, informó acerca de los cinco casos confirmados pertenecientes al Consejo Popular El Roble, ubicado en el municipio de San José de las Lajas. En ese asentamiento rural, donde habitan más de 400 personas, se hacen las muestras para PCR correspondientes y se intensifican las medidas epidemiológicas para evitar una transmisión.



Finalmente, La Habana, provincia que por primera vez no reportaba este sábado ningún caso confirmado, ratificó el compromiso de las autoridades del territorio y las instituciones, con el respaldo de la población, de no confiarse por el estimulante resultado alcanzado durante la jornada, y seguir manteniendo todas las medidas establecidas, principalmente, el necesario distanciamiento físico.

Con anterioridad, en su informe habitual que presenta en la Reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la Covid-19, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda significó que hasta este sábado permanecían ingresadas para atención y vigilancia epidemiológica 874 personas, en hospitales y centros de aislamiento para sospechosos de menor riesgo, contactos y viajeros; el número más bajo alcanzado desde que se llegó al pico de la epidemia.



Mientras Cuba sigue librando una batalla por la vida, el nuevo coronavirus ya ha contagiado a más de 9 millones de personas en el mundo; y las cifras, lejos de mejorar, alarman cada vez más.



Según precisó el Titular cubano de Salud Pública, al cerrar las estadísticas del 26 de junio, el número de enfermos había crecido en 187 mil 196, la cifra más alta alcanzada en un día durante el enfrentamiento mundial a la pandemia.



En medio de esta compleja situación regional, Cuba sigue sumando esfuerzos para ganar la lucha contra la Covid-19, donde la prioridad del país sigue siendo salvar vidas.