Presidente de México agradece apoyo de Cuba para enfrentar la COVID-19

Los cubanos salvaron más de 2 000 vidas en tierras mexicanas. (Foto: Radio Rebelde)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este 12 de agosto el apoyo de Cuba con médicos y enfermeras especializados en la batalla contra la pandemia de Covid-19 en momentos complicados para el país.

En respuesta a una pregunta de una periodista en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre la presencia de profesionales cubanos de la medicina en México, el mandatario dijo que no solamente fue la solidaridad de Cuba sino también de varios países que ayudaron incluso a conseguir medicamentos como Argentina, China y Estados Unidos.



Reconoció que si no reciben ayuda ni se toman las medidas de contención adoptadas, México hubiera tenido en algún momento más de cinco mil enfermos hospitalizados cuando solo tenían tres mil camas terapéuticas, lo cual hubiera sido una desgracia. Tampoco había la cantidad de médicos necesarios.



En esa situación llegó la ayuda de Cuba y ya se lo agradecí a su gobierno y al pueblo porque nos mandaron médicos y enfermeras especialistas cuando más los necesitábamos, y les vuelvo a decir y lo sigo diciendo, que quienes causaron el daño al sistema de salud pública de México fueron esos neoliberales corruptos, conservadores que nada hicieron para formar profesionales.



Por el contrario, rechazaban a los pobres que querían estudiar medicina y especializarse, y el resultado hoy es que no tenemos médicos suficientes, ni especialistas por egoísmo, porque apostaron a privatizar la educación y no apoyaron la pública.



Pero ya no va a ser así pues vamos a entregar 20 mil becas para que estudien medicina en el extranjero y se especialicen. Ah, pero vienen los médicos cubanos y ahí sale el conservadurismo corrupto! La solidaridad de Cuba no tiene que ver con ideología política sino con el amor al pueblo.



Todo es desprestigio, charlatanería, falta de seriedad, por una concepción cuadrada, reaccionaria, conservadora. No tienen porqué ligar una cosa con otra.



¿Bajo qué elementos critican? Todo es pura propaganda, muy irresponsables, y dicen que estamos llevando a México al comunismo y ni siquiera saben qué es el comunismo. Se piensa que la ignorancia es de abajo, pero hay campesinos, obreros, gente del pueblo, muy cultas, mientras que arriba hay mucho desconocimiento de las cosas.



López Obrador volvió a repetir su agradecimiento al gobierno y al pueblo de Cuba y reiteró que tienen muy buenas relaciones al igual que con Estados Unidos y China y más cuando se trata de salud. Aquí han estado y nos han apoyado, como también lo han hecho los empresarios mexicanos de los hospitales privados.