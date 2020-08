Presidente venezolano confirma elecciones en diciembre

Maduro recalcó que el gobierno colombiano es colonizado y se pliega a los intereses de Estados Unidos. (Foto: PL)

El presidente Nicolás Maduro, puntualizó este lunes que los comicios del 6 de diciembre se realizarán a pesar de todo y el pueblo venezolano será quien elegirá a sus representantes en la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del mandatario se suceden en respuesta a su homólogo colombiano Iván Duque, quien aseguró este lunes que desconocerá las próximas elecciones parlamentarias en este país suramericano.

Recalcó que el gobierno colombiano es colonizado y se pliega a los intereses de Estados Unidos.

‘No me importa lo que creas, Venezuela va a elecciones y tendrá una nueva Asamblea Nacional elegida por los venezolanos. El pueblo es el único que pone y el único que quita’, respondió enfático el mandatario.

Subrayó que las declaraciones de Duque no son trascendente, ‘a mí no me importa si reconoces o no, a ti no te reconoce ni el pueblo, a ti te pasó el pueblo de Colombia por encima’.

Maduro exhortó a su par colombiano a preocuparse por las masacres de líderes de derechos humanos en su país y por la crisis sanitaria que enfrenta esa nación tras el azote de la pandemia de la COVID-19.

‘Aquí no valen amenazas, ahora están amenazando con declaraciones y exabruptos. Ante el boicot, hay que salir a combatirlo’, instruyó al advertir sobre las intenciones de Estados Unidos de evitar a toda costa los comicios.

En esa misma línea se pronunció el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien recalcó, que ni el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, ni Duque, no la Casa Blanca deciden las elecciones en esta nación.

Sólo el pueblo quita y pone a sus diputados, recalcó el también dirigente partidista.

El jefe de Estado por su parte ordenó además difundir al mundo las victorias electorales de la Revolución y las intenciones de quienes pretenden atacar las institucionalidad de Venezuela.