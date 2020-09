Primer debate presidencial Trump-Biden, entre el caos y la arrogancia

Analistas consideran que Trump controló el debate, pero eso no significa que ganó. (Foto: Getty Images)

El mandatario estadounidense, el republicano Donald Trump, y el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, mostraron posturas divergentes sobre cómo reaccionarán ante el desenlace de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Al cierre del primer debate entre ambos contendientes, el moderador Chris Wallace señaló que existen muchas posibilidades de que en la noche de las elecciones no se conozca quién es el ganador, cuando se espera un gran incremento del voto por correo, por lo que podrían pasar días o semanas hasta saber el resultado.

¿Instarán a sus seguidores a mantenerse calmados durante este periodo prolongoado y a no involucrarse en ningún disturbio civil? ¿Se comprometerían esta noche a no declarar una victoria hasta que las elecciones haya sido certificadas de forma independiente?, les preguntó a los candidatos.

Les diré mis partidarios que vayan a las urnas y miren con mucho cuidado, eso es lo que tiene que pasar, instarlos a que lo hagan. Si es una elección justa, estaré 100 por ciento a bordo, respondió Trump durante el evento celebrado en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio.

Pero el mandatario, quien una vez más evitó comprometerse a reconocer el resultado de los comicios y a garantizar una transición pacífica del poder si resulta derrotado, añadió que si ve decenas de miles de boletas que son manipuladas, no puede aceptar eso, porque ‘significa que tenemos una elección fraudulenta’.

El actual ocupante de la Casa Blanca repitió lo que se consideran teorías infundadas acerca de la legitimidad del voto por correo, cuando se espera un incremento de esa forma de sufragio dado el impacto de la pandemia de la Covid-19 y el riesgo de salud que podría suponer una gran afluencia de electores a los centros de votación.

Por su parte, ante la misma interrogante, Biden estuvo de acuerdo en no declarar una victoria hasta que los comicios sean certificados.

Una vez que sea declarado un ganador y todos los votos estén contados, ese es el final. Si soy yo, está bien, si no soy yo, respaldaré el resultado, seré un presidente no solo para los demócratas, sino para los demócratas y los republicanos, afirmó el candidato del partido azul. Según el exvicepresidente, Trump está tratando de evitar que las personas voten y quiere asustarlas, hacerles creer que no será un proceso legítimo. Vayan y voten, ustedes determinarán el resultado de esta elección, dijo a los norteamericanos.

Trump niega reporte sobre impuestos, Biden le pide mostrar registros

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó un reporte del diario The New York Times sobre el pago de sus impuestos, ante lo cual su rival demócrata, Joe Biden, le demandó mostrar sus registros fiscales.

En el primer debate de ambos candidatos de cara a las elecciones del 3 de noviembre venidero, el gobernante republicano fue interrogado acerca del artículo publicado el lunes por el Times en el cual se afirma que él solo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2017 y 2018.

Según el gobernante, él desembolsó millones de dólares en impuestos en esos años, algo que, como señalaron diversos medios norteamericanos de prensa, no es posible corroborar dada su negativa a hacer públicas sus declaraciones fiscales.

Muéstranos tus declaraciones de impuestos, le ripostó Biden, a lo que Trump manifestó: ‘las verán tan pronto como estén terminadas’.

El actual ocupante de la Casa Blanca se pronunció de ese modo a pesar de que se ha rehusado a revelar cualquier información de ese tipo durante toda su presidencia, lo cual lo convierte en el único presidente del país desde la década de 1970 que no ha divulgado sus registros fiscales.

Además, el republicano reconoció haberse aprovechado de las leyes en la materia, y culpó a Biden, quien fue senador durante 36 años, de no haber hecho nada para modificar el código tributario del cual pudo tomar ventaja.

En ese sentido, la cadena de televisión NBC News señaló que aunque el exvicemandatario estuvo en la Cámara Alta de 1973 a 2009, nunca se encontró técnicamente en posición de reescribir el código fiscal federal.

Biden fue presidente de los comités Judicial y de Relaciones Exteriores, y no participó directamente en la redacción de leyes fiscales, un trabajo que corresponde al Comité de Finanzas del Senado, agregó el medio.

Trump, por su parte, se aprovecha de varias lagunas para evitar pagar impuestos, incluidas algunas por las cuales él presionó personalmente como inversor, sostuvo NBC.

Biden llama mentiroso a Trump y critica su respuesta a la pandemia

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, llamó mentiroso al actual mandatario estadounidense, Donald Trump, y criticó su respuesta a la pandemia de la COVID-19, que ya causó unas 210 mil muertes en el país.

En un debate presidencial marcado por los ataques y las interrupciones continuas, lo cual llevó a varias intervenciones del moderador, Chris Wallace, sobre todo para reprender al gobernante, Biden llegó a pedirle a Trump que se callara.

Todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso, manifestó el demócrata cuando estaba en el proceso de responder a una pregunta y fue interrumpido por Trump. ‘¿Quieres callarte, hombre?’, le dijo.

En otro momento del debate que tiene como escenario a la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, el exvicepresidente se dirigó directamente a la cámara y le preguntó al pueblo estadounidense si confía en el presidente en lo relacionado con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

Al respecto, señaló que Trump le admitió en febrero pasado al periodista Bob Woodward haberle restado importancia a la crisis de salud que ya dejó más de siete millones 400 mil contagiados en el país, según datos del portal digital Worldometer.

‘¿Creen por un momento en lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que ha dicho sobre todo el asunto relacionado con la COVID? Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando, añadió el candidato del partido azul.

Biden también dijo que, si él fuera el presidente, se aseguraría de que los hospitales tuvieran el equipo necesario para tratar a los pacientes, de proteger a los trabajadores de la salud, y de que las escuelas estuvieran debidamente financiadas.

Él entró en pánico o solo miró al mercado de valores, una de las dos, porque, ¿saben qué?, muchas personas murieron y muchas otras más morirán a menos que se vuelva mucho más inteligente mucho más rápido, añadió sobre el jefe de Estado.

Trump interfirió entonces una vez más para atacar a Biden, al decirle que egresó de la Universidad de Delaware en la posición más baja o casi la más baja de su clase. ‘Nunca uses la palabra inteligente conmigo, porque, no hay nada inteligente en ti, Joe’.

Además, el actual gobernante defendió su respuesta a la pandemia y acusó a la prensa de darle una mala cobertura. ‘Te lo diré, Joe, nunca podrías haber hecho el trabajo que hicimos’, sostuvo, a pesar de que Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus a nivel mundial.

Trump mencionó el plan de su administración para distribuir rápidamente una vacuna contra el coronavirus una vez que esté lista para ser implementada, a lo que Biden cuestionó por qué los estadounidenses deberían confiar en alguien que miente con tanta frecuencia.