Quien venga a vernos jugar va a salir satisfecho

Jugar mejor béisbol es la premisa del nuevo director de los Gallos para la venidera temporada. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El próximo 3 de agosto todas las preselecciones de los equipos que intervendrán en la Serie Nacional en su versión 60 inician su preparación.

Y aunque para cada elenco el tiempo de entrenamiento hasta la arrancada de la campaña es el mismo, cada uno realiza adecuaciones según sus características. Escambray indaga con Eriel Sánchez León, el director de los Gallos, acerca de las distinciones del entrenamiento y las proyecciones para la campaña.

“Ya les hemos comunicado a los muchachos que están haciendo el trabajo en casa que suban los volúmenes para cuando comencemos en esas seis semanas tener un adelanto y no venir en cero. Queremos ya en los primeros siete días batear con lanzadores, dos jornadas al menos, y luego iniciar los juegos de confrontación para la conformación del equipo, pues quedan nombres por decidir”.

¿Cómo buscar un justo medio en la preparación?

Hay que felicitar a los muchachos que estuvieron en los municipios y a algunos de los entrenadores que nos han apoyado desde las casas. Tenemos conciencia de lo que han estado haciendo los atletas y estamos convencidos de que todos están cumpliendo al ciento por ciento lo indicado; no obstante, los que no hayan hecho lo que debían aquí los probaremos, eso dirá quiénes se quedaron por debajo. Tenemos la ventaja de que un gran por ciento está acá en la ciudad cabecera y los hemos supervisado; aprovecharemos el tiempo al máximo cumpliendo la relación trabajo-descanso.

¿Qué priorizarías en esos juegos de confrontación?

Preparar la base del equipo, o sea, la alineación regular, y buscar que los que se estén eliminando tengan actuaciones parejas, aunque sean pocas, no hay tiempo para poner a lanzar a todos los que se buscan un puesto y que me dejen de lanzar los que sí estarán en la rotación.

Se han hecho muchas alineaciones. ¿Cuál es la tuya?

Lo primero es que hemos hablado claro y con transparencia, contamos con un gran equipo, hay quienes por su prestigio y trayectoria se han ganado abrir regular y eso lo vamos a respetar. Confío en todos y tengo ya la alineación para abrir. Ahora, ya a partir del segundo día esto puede cambiar, pero sería tentativamente: Daviel Gómez, torpedero; Yunier Mendoza, primera base; Frederich Cepeda, jardinero izquierdo o designado; Geisel Cepeda, jardinero central; Dunieski Barroso, jardinero derecho; Dismani Ortiz alternaría con Cepeda como jardinero o designado; Yoandy Baguet, segunda base; Yunior Ibarra, receptor, y Rodolexis Moreno, en la tercera almohadilla.

Cepeda me ha pedido que en algunos momentos quisiera patrullar el jardín izquierdo, hemos colegiado con él y si tiene esa disposición, lo pondríamos, alternando con Dismani. Hay otros jugadores como Loidel Rodríguez y Javier Martínez que van a estar pisándoles los talones a los otros, al igual que José Carlos, Dismani Palacios Fonte, que pudieran estar, como todos, por supuesto. Muchos “directores” me han dado alineaciones, pero esta, que no es solo mía sino del colectivo, está basada en cómo fabricar carreras, ver los hits que se pueden conectar para lograr una carrera; mi alineación es alternada, busca velocidad en función de la ofensiva, y si me equivoco, lo evaluaremos”.

Pero ni el segundo ni el tercer turnos son rápidos, y el cuarto bate no es un hombre jonronero.

Segundo y tercero son de los mejores bateadores del país. Mi cuarto bate no es de batazos largos, pero en los últimos años ha respondido como uno de los principales impulsadores del equipo y es uno de los mayores talentos. Aunque no es cuarto madero natural, podemos convertirlo en eso sin dar jonrones, porque ese turno es el que impulsa, no el que da cuadrangulares y, además, quiero que me cubra un poco a Frederich.

Hace unos meses muchos brazos estaban rotos. ¿Cómo se encuentran hoy?

Casi todos están al ciento por ciento, solo no contamos con el posible quinto abridor, el zurdo Edelso Montesino, quien sigue con problemas en el codo y al principio quizás no podamos tenerlo. Roberto Hernández está al ciento por ciento, lo cual no quiere decir que pueda presentársele algo como a cualquiera. A otros como Yamichel Pérez y Yuen Socarrás todo este período marcado por la COVID-19 les dio la oportunidad de recuperarse porque venían muy fatigados, y Pedro Álvarez viene muy enfocado en su trabajo.

¿Quiénes serían los abridores?

Si respetamos la trayectoria y lo que ha hecho cada uno en los últimos tiempos, el orden sería: Yamichel Pérez, Yuen Socarrás, Pedro Álvarez, Roberto Hernández y José Eduardo Santos. Estamos pensando en trabajar con el exjuvenil Luis Danny Morales como relevo largo y prepararlo para abridor, de ahí que no queremos darle la bola desde el primer momento para que se vaya adaptando y coja confianza poco a poco. Algunos dicen de ponerlo a cerrar, pero tengo dos grandes cerradores como Yanieski Duardo y Yankiel Mauri. Los acomodadores serían Jorge Luis Braña, Yoanny Hernández y otros. Los abridores quiero que lancen cada siete días hasta que avancemos en cantidad de juegos.

¿Qué piensas de la nueva estructura?

Me gusta porque la jugué, da más tiempo a recuperarte; 45 juegos es como un play off un poco largo y es lo que ha traído que los brazos de los lanzadores sufran, pues por el championismo ponemos a los abridores cada cuatro días porque siempre hay que salir a ganar, en cambio, así se puede trabajar con más calma y por el juego treinta y pico más o menos sabes por dónde va la cosa y si hay que modificar algo; además, hay dos días de descanso, hay tiempo para tomar estrategias y sacarles provecho a los atletas cuando estén en su mejor racha.

¿Sigues con el mismo pronóstico?

Sí, jugar mejor béisbol; me dieron la tarea de lograr disciplina y organizar el equipo, creo que cumpliendo eso el pronóstico sería primero clasificar, no soy de los que dicen: voy a coger primero, segundo o tercero, lo que sí no voy a coger es el último, quien venga a vernos jugar va a salir satisfecho de que vamos a luchar por hacerlo lo mejor posible.