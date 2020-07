Radio Sancti Spíritus en su Aniversario 75

Muchas son las historias que desde los estudios han llegado al público. (Foto Oscar Alfonso)

La Emisora Provincial Radio Sancti Spíritus cumple 75 años y la Revista Especial de Centrovisión abrió su espacio para dialogar con sus directivos. El conductor del programa televisivo, el colega Javier Alejandro Brito, inició el diálogo con Miguel Alba, jefe del departamento de programación. ,

Javier: Este aniversario ocurre en un contexto muy diferente a los anteriores cumpleaños de la emisora, por la realidad que vive el país con la pandemia de la covid-19. ¿Cómo ha sido la experiencia de Radio Sancti Spíritus y el sistema de la radio en la provincia, en estos meses de pandemia, cómo han reestructurado la programación para informar y a la vez entretener pero de una manera diferente, a nuestra población?

Miguel Alba: Sí gracias Javier, yo también quiero ante todo darle las gracias al sistema de la televisión, a ustedes que están dentro de él por supuesto, nuestro querido Centrovisión y también para nuestro pueblo que tanto cariño nos ha dado por estos días del aniversario 75. Yo creo que siempre tenemos que ir a la historia, Radio Sancti Spíritus siempre ha estado muy ligada al pueblo. Tenemos que verla antes de 1959, que era una radio más comercial, porque estamos hablando de 75 años, pero tenemos algo y es que siempre se ligó a su pueblo a partir de 1959 (con el triunfo de la Revolución) y sobre todo en 1962 que adoptó el nombre de Radio Sancti Spíritus, seguimos ligados a nuestro entorno, porque durante todos estos años esta emisora ha tratado de acercar mucho su agenda pública a lo que quiere de verdad su público, su pueblo.

En este caso podemos decir que la covid-19 llegó en un momento muy difícil para Radio Sancti Spíritus, porque nosotros habíamos acabado de hacer una pequeña reestructuración en parrilla para elevar un poco más el sistema informativo hacia lo que nosotros necesitamos, es decir, informar a nuestro pueblo como función principal de nuestra radio y también entretener, y se hizo, pero vino esta cosa. Ya con la covid-19 presente tuvimos que mover las estructuras y llevarlas a bloques, que es dificilísimo porque ya teníamos muchos programas que el pueblo está adaptado a escucharlos y nos dimos a la tarea de incrementar el nivel informativo.

Estamos adaptados a llevar a bloques la programación cuando ocurren grandes lluvias, que es más fácil porque duran unos días, pero esta vez con la covid no fue así, estuvimos tres meses y entonces tuvimos que adaptar esos bloques a que se sintieran como más programas habituales con una mejor sonorización musical y también que nuestros locutores trataran por todos los medios de atraer y entretener al pueblo, muy difícil también porque la mayor carga era informativa. Así estamos y ya dentro de unas horas vamos a celebrar el Aniversario 75 de Radio Sancti Spíritus y por supuesto que entramos ahora en otra etapa más, gracias a este primero de julio que vino el verano, vamos a tratar de entrar en esta etapa estival con la posibilidad de entretener mucho más a nuestro pueblo y vamos a mantener las investigaciones y los monitoreos, que es lo que nos retroalimenta para saber por dónde vamos.

Javier: Pero tiene que entretener y son 24 horas de programación y eso no se llena solo con información y nuestro pueblo necesita en sus hogares una programación diferente, que los ayude a sobrellevar esta etapa de confinamiento social.

Miguel: Son 24 horas, como usted dice, es bien difícil, pero que el pueblo también lo comprenda, nosotros tenemos alrededor de 70 programas en el aire en las 24 horas, gracias a que el presupuesto está y a que nuestros artistas, periodistas, el grupo de apoyo a la programación, todos de manera general durante esta etapa de la covid-19, se han crecido mucho más de lo que pueden hacer y lo han alcanzado, y nosotros desde aquí le transmitimos un abrazo a todos los compañeros radialistas y a nuestro pueblo que se ha mantenido criticándonos y dándonos las orientaciones principales para que nosotros podamos darle a el todo lo necesario en materia de información y también de entretenimiento, que es también muy importante.

Javier: A pesar de que llegan a este aniversario en medio de esta situación tan particular, quisiéramos saber cómo han preparado la celebración por estos 75 años de la radio espirituana y cuáles han sido las principales iniciativas.

Miguel: Creo que lo merece el momento, indudablemente nosotros quisiéramos hacer algo mucho más grande porque es un aniversario cerrado y se lo merecen también nuestros artistas, nuestros periodistas, todos nuestros trabajadores. La idea principal es dedicárselo a la juventud, que sean ellos los que comprendan que Radio Sancti Spíritus tiene que crecerse mucho más, nosotros por supuesto no somos todavía una gran cantidad de viejucos dentro de la radio pero sí hay muchas personas mayores y quisimos que nuestros jóvenes tomaran las riendas porque dentro de unos años son ellos los que van a estar dirigiendo a Radio Sancti Spíritus y ellos lo saben.

Vamos a realizar un acto mañana sábado a las nueve de la mañana, austero, donde van a estar los compañeros del Partido, del Gobierno, nuestros trabajadores, donde vamos a compartir un rato en familia también con nuestros jubilados. Podemos decir que desde hace varios días nuestras redes sociales han estado calentando, subiendo muchas fotografías a las redes sociales en función de quienes trabajaron, no solo en la etapa de la Revolución, sino también del 59 hacia atrás, es decir de 1945 a 1959. Hemos querido que los colectivos, no sólo del Informativo sino también la parte de la Programación, en las áreas de Investigaciones, de Monitoreo, en las áreas Técnicas, todos ellos estén conversando sobre lo que se ha hecho en Radio Sancti Spíritus en estos años.

Pudiéramos hablar de los muchos logros que ha tenido Radio Sancti Spíritus, recientemente hemos tenido algunos periodísticos, que también Marisela se refiera a ellos, eso nos rejuvenece y nos empina más para trabajar, pero el agasajo no termina en ese acto, vamos a continuar durante todo este año hasta el 31 de diciembre, vamos a seguir conversando con los periodistas, los locutores, vamos a traer a nuestros realizadores de sonidos, vamos hacer una celebración más larga para que no termine este 11 de julio y valga aclarar, siempre cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas para la covid-19.

Javier: Hablemos ahora con Lily Pérez Farfán, especialista en música del sistema provincial de la radio. La música es un recurso sonoro que constituye aproximadamente el 70 por ciento de la transmisión radial. Quisiéramos saber qué política musical persigue Radio Sancti Spíritus, luego de 75 años de experiencias para cumplir con ese eslogan que es contemporánea en su tradición.

Lily: La música tiene tres elementos fundamentales: el ritmo, la melodía y la armonía. La radio es toda una armonía porque estamos interrelacionando con diferentes tipos de programas y con diferentes tipos de sonoridades no solamente desde la música sino también desde la manera de hablar y la manera intencional que tiene cada uno de los espacios para poder llevar la orientación, la información y recrear al pueblo. Otra de las cosas es el ritmo porque en la radio todo tiene un tiempo y ese tiempo tiene que ser exacto y esa exactitud está dada por el ritmo y si el ritmo lo comparamos con el corazón estamos hablando del horario y por lo tanto ahí está el ritmo y está la música de la radio. Otra de las cosas de que también tenemos que hablar es la melodía, que yo la llevo como los intereses de cada uno: el periodista, el locutor, el director, el realizador, es decir, los intereses y los deseos de hacer cosas buenas para que la audiencia se sienta bien, y ahí está también la melodía.

No por gusto en conversación con el maestro Valdés me decía de que una de las primeras sonorizaciones que tuvo la emisora en la salida al aire fue Quiéreme mucho, un número emblemático de la música cubana del autor Gonzalo Roig; sin embargo, cómo después se coge a la identidad de nuestro pueblo, llevar más a la radio al conocimiento de nosotros de nuestra música, teniendo Sancti Spíritus una rica historia musical, pues se escoge al emblemático Rafael Gómez Mayea (Teofilito) con la canción Pensamiento, que ha pasado por diferentes géneros, por diferentes formatos y que así con esta nueva contemporaneidad ha llegado a nuestros días. Todavía la estamos escuchando por la interpretación de Lourdes Caro y Miguel Bonachea, es decir más contemporánea con un piano, porque Quiéreme mucho como me decía Valdés clava una cosa muy linda con un órgano, que aquí esa sonorización en Quiéreme mucho y yo pienso que sí porque el órgano es característico de la música espirituana porque ella converge tanto con la guitarra, con el laud y con el deseo de la identidad de nuestro pueblo.

Y a mí me parece que esa es la función de la música en la radio y que nosotros siempre preservamos, no solamente la música cubana como tal en los grandes complejos y géneros sino que lo llevamos a la identidad local, porque uno de los mejores compositores que tiene Cuba lo tiene Sancti Spíritus y por lo tanto, recrear cada una de las identificaciones con nuestros compositores y difundir la obra de ellos ya estamos siendo partícipes y el aliento de que cuando dice: Pensamiento dile a Fragancia que yo lo quiero, estoy queriendo a mi pueblo, pasamos de otras generaciones a la de ahora y como bien decía una de las producciones, son 75 voces de las que nosotros estamos hablando para hacer un buen cumpleaños en que jamás voy a olvidar, como lo dijo Teofilito, que siempre lo voy a querer porque tengo ese pensamiento, pensando en ti.

Javier: Marisela Torres Falcón, es la hora de conversar con usted, la palmera, orienda de Palma Soriano, de acá de Radio Sancti Spíritus que se ha aplatanado muy bien y la lleva en la sangre, (Jefa del departamento informativo). ¿Quisiéramos saber qué tan complejo puede ser trabajar por reflejar este acontecer espirituano con calidad y buen gusto, en una emisora que trabaja 24 horas y que tiene varios espacios informativos?

Marisela: Yo diría que los periodistas son muy profesionales y están preparados y están acostumbrados a este tipo de rutina productiva. Las 24 horas en la radio, trabajar, para un periodista ya no es difícil, porque nos atemperamos a cualquier contexto, no importa si es un huracán, ahora mismo con la covid-19, los periodistas están preparados para contingencias como estas, porque esa gran profesionalidad que tienen nuestros compañeros y ahora en este periodo de covid en que estamos celebrando los 75 años de Radio Sancti Spíritus, podemos decir que nuestros periodistas se crecieron e hicieron trabajaros que reflejaron el acontecer espirituano, reflejaron historias de personas comunes en las propias comunidades e hicieron uso de todas las tecnologías, algunos tienen internet en sus casas y otros lo tienen en sus teléfonos; es decir, que teníamos la generalidad de nuestros periodistas trabajando en la modalidad de teletrabajo.

Yo diría que aportaron muchos contenidos para la emisora, se extendieron espacios informativos como por ejemplo Noticiario al día, la Revista Como lo oyes, se crearon nuevos espacios informativos como Al cierre, que nos permitió llevar un mayor volumen de información durante la programación, además de los encadenamientos con programas nacionales como Todos por cuba, y realmente creo que nuestros periodistas demostraron esa fortaleza de la preparación que tienen para poder reflejar todo lo que nos deparó la pandemia, basado precisamente en ese dinamismo, en esa vitalidad, en esa forma de ser que ya para nosotros es rutinaria, y yo creo que para nosotros no ha sido difícil, hicimos cosas diferentes, por ejemplo, la redacción del Noticiero al día, que por primera vez se sacó en Radio Sancti Spíritus, una experiencia maravillosa, única. Si la covid-19 no hubiese llegado no hubiéramos pensado que un noticiero se podía hacer a distancia y creo que esa es una de las fortalezas que nos está dejando esta etapa de pandemia, a Radio Sancti Spíritus, precisamente en este aniversario.