Regresan a sus hogares pobladores de Tunas de Zaza y El Médano (+fotos)

Para el regreso de los pobladores de las zonas bajas del territorio espirituano a sus hogares se tomaron todas las medidas de seguridad. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Los más de 3 000 evacuados residentes aguas abajo de la presa Zaza, y en los poblados espirituanos Tunas de Zaza y El Médano regresaron a sus hogares en la mañana de este lunes.

De acuerdo con informaciones de Jaile Rabelo Orellana, intendente del municipio de Sancti Spíritus, las autoridades del territorio comprobaron in situ que apenas hubo afectaciones en esos asentamientos costeros gracias a la ausencia de vientos, no hubo grandes oleajes como en otras ocasiones, ni grandes acumulados de lluvia. No obstante a que continúan las precipitaciones, precisó, estas no ofrecen peligro para un regreso seguro.

Más de un centenar de ómnibus fueron dispuestos para el retorno de los evacuados. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Más de un centenar de ómnibus fueron dispuestos para el retorno de los alrededor de 1 300 espirituanos que se encontraban en centros de evacuación y también recibieron apoyo los 1 700 que se refugiaron en casa de amigos y familiares. “En esas comunidades están preparadas las condiciones para su llegada y se ha dispuesto para su alimentación la venta de comida elaborada por parte de la gastronomía, al tiempo que podrán adquirir productos del agro y derivados cárnicos, lo que facilitará que puedan reorganizarse en el menor tiempo posible”, precisó Jaile.

La disciplina y la organización durante el paso de la tormenta tropical Eta caracterizaron la estancia de esos pobladores que se apegaron al total cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias a tono con la situación epidemiológica que hoy presenta la provincia.

Alrededor de 1 300 espirituanos se encontraban en centros de evacuación. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)