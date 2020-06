¿Regresará el polvo del Sahara a Sancti Spíritus? (+video)

El polvo procedente de los desiertos del Sahara y del Sahel, que durante esta semana envolvió a Sancti Spíritus en un inusual ambiente de niebla, pudiera retornar en los próximos días —quizás para fines de junio o inicios de julio—, pero al parecer mucho menos denso que esta vez.

El prestigioso meteorólogo Freddy Ruiz comentó a Escambray que todos los años prácticamente se reportan aquí afectaciones por el polvo del desierto, aunque muchas veces pasan desapercibidas porque las nubes resultan de menor densidad o llegan en menor cantidad.

“Que se recuerde es la primera vez en los últimos 50 o 60 años que la nube ha sido tan densa, aunque no llevamos récord de eso, es probable que sea la primera vez que se haya podido observar de esta manera. Este año la proporción de partículas fue mayor y por eso resultó más visible en Cuba y en otras partes del Caribe. Su traslado se encuentra asociado a los vientos alisios, que soplan del este al sudeste y trasladan toda esa masa”, detalló el experto.

Las imágenes muestran la ciudad espirituana cubierta por una bruma generada por el polvo del desierto. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En la provincia la mayor concentración de esta nube polvorienta no cruzó sobre el territorio, sino al sur, por las aguas próximas del mar Caribe y su presencia con escasa humedad y muy caliente prácticamente anula la formación de ciclones.

“Incluso, si llega cuando hay uno formado, lo debilita. Hoy transitan por el sur de Cuba ondas tropicales, el fenómeno meteorológico más típico de esta época lluviosa, que producen precipitaciones y sin embargo no tienen ni nubes porque están embebidas dentro del área del polvo del desierto”, puntualizó Freddy.

Y aclaró: “Esto no quiere decir que vaya a ser así toda la temporada, sino solo en estos días, en estas semanas, mientras perdure, no debe haber ningún desarrollo ciclónico, pero con el transcurso de los meses debe haber un notable incremento de la actividad ciclónica porque está previsto que este año la temporada sea muy activa, no podemos bajar la guardia”.

El rastro polvoriento del desierto, que se observó en todo el territorio provincial, no incidió como se esperaba en las variables meteorológicas, pues para el miércoles se llegaron a pronosticar temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius, quizás superiores; sin embargo, el valor más alto registrado esa jornada fue solo de 34.4.