Reinician en Sancti Spíritus la transportación interprovincial de pasajeros

La Terminal de Sancti Spíritus seguirá recibiendo las rutas procedentes de otras provincias para realizar el proceso de toma de hora. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Con la salida del carro que cubre la ruta Sancti Spíritus-Villa Clara, se reinició el servicio de transportación interprovincial de pasajeros, el cual estuvo suspendido desde el mes de marzo a consecuencia de las medidas adoptadas por el Ministerio del Transporte para prevenir la COVID-19.

Tras decretarse la segunda fase de vuelta a la normalidad, los espirituanos interesados en viajar desde la ciudad del Yayabo hasta las capitales provinciales de Villa Clara, Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba, comenzaron a adquirir sus boletos en los dos puntos de venta de la Empresa Viajeros, ubicados en la antigua Terminal de Ómnibus y en la Estación Ferroviaria de Colón.

En la moderna instalación se crearon todas las condiciones para cumplir con los protocolos de bioseguridad durante la prestación del servicio. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Hasta la fecha ya suman 888 las reservaciones realizadas personalmente y 1 857 han sido por la vía online, una modalidad rápida y funcional, a la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo (teléfono o PC) que esté conectado a la red.

Miguel Castro Piña, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en la provincia, explicó a Escambray que la primera salida de este ocho de Julio en Sancti Spíritus correspondió al carro con destino a Santa Clara, que tendrá dos frecuencias diarias a las 5:00 am y a las 2:00 pm, y el de Camagüey que lo hizo a las 7:00 de la mañana, el cual funcionará en días alternos.

Igualmente explicó que el día nueve a las 6:30 de la mañana está prevista la salida del ómnibus de Cienfuegos, el cual prestará servicio los días martes, jueves y sábados; en tanto el de Santiago de Cuba circulará en días alternos, pero a las 9:00 de la mañana.

Castro Piña apuntó que en esta segunda fase no se venden pasajes para tramos intermedios, tampoco se activa la lista de espera, ni se permite que los conductores realicen el cobro en efectivo a bordo del ómnibus. No obstante, los choferes pueden valorar si paran en un lugar a dejar a un pasajero, no así para recoger, aun cuando dispongan de capacidades.

A la terminal, por el momento, solo accederán los viajeros con su reservación en mano (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Igualmente dijo que en la moderna Terminal Interprovincial de Sancti Spíritus se crearon todas las condiciones para cumplir con los protocolos de bioseguridad durante la prestación del servicio, entre los que se destacan la delimitación de las áreas, colocación de señaléticas en el piso y sobre los asientos para mantener el distanciamiento físico y se reordenó el flujo de personal que llega o sale de la instalación.

La Terminal de Sancti Spíritus seguirá recibiendo las rutas procedentes de otras provincias para realizar el proceso de toma de hora, momento en que los viajeros pueden acceder a los baños o la cancha de la cafetería, servicios que están disponibles en el área aledaña al andén, por lo que no se permite la entrada hacia al interior de la instalación de los pasajeros en tránsito.

Explicó el directivo que los espirituanos con reservaciones para acceder a la instalación mostrarán el boleto o la aplicación en el celular que indica su reservación vía online, confirmarán el pasaje en el área donde se chequea y pesa el equipaje y luego después, pasarán al salón climatizado, donde esperarán la salida del ómnibus, pues no podrán acceder a ninguna otra área.

En el propio centro están habilitados puntos con personal de salud para realizar pesquisas tanto a trabajadores del Transporte como a pasajeros y los puntos de venta en divisa ubicados allí, así como el de correo, funcionarán en los horarios establecidos de la mañana y la tarde.

El directivo de Omnibus Nacionales en Sancti Spíritus añadió que el servicio de Viazul continúa inactivo hasta que se decrete la tercera fase.