Reunificación monetaria es impostergable, afirma Presidente de la ANEC en Cuba

Oscar Luis Hung, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores. (Foto: PL)

El reordenamiento monetario en Cuba es hoy una prioridad y constituye un paso vital para el desarrollo del país, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), Oscar Luis Hung.

La unificación monetaria y cambiaria es una condición necesaria en el proceso de actualización de la economía nacional, expresó Hung en declaraciones a la televisión nacional donde coincidió con las autoridades en la necesidad impostergable de dicho objetivo.



Consideró que es un paso necesario porque conllevará a la sustitución de importaciones, al fomento de las exportaciones, y favorecerá el crecimiento del sector no estatal de la economía.



Hay un grupo de resultados esperados con esa medida, precisó, entre ellos la existencia de una sola moneda en circulación y que esta cumpla con las funciones de contribuir al equilibrio macroeconómico, pues así los balances financieros reflejarán con transparencia los resultados de la gestión empresarial.



Además, los diferentes actores de la economía podrán desempeñarse en igualdad de condiciones en el mercado nacional e internacional, apuntó el economista.



En la isla existen dos monedas de curso legal desde la crisis sufrida en los años 90 del pasado siglo, cuando se adoptó el dólar (USD) tras la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 35 por ciento.



Posteriormente, la moneda estadounidense fue sustituida por el peso cubano convertible (CUC), el cual equivale a 25 pesos cubanos (CUP).



En 2011, a partir de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se orientó la unificación como parte del proceso de ordenamiento monetario que ahora cobra relevancia mientras el gobierno impulsa una estrategia socioeconómica para enfrentar la crisis derivada de la Covid-19.



Este jueves, el Banco Central de Cuba (BCC) desmintió el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre de 2020, un rumor que desde hace días circula en redes sociales.



La entidad aclaró que esta información no es verídica y ratificó que se comunicará oportunamente al pueblo por los canales oficiales el momento de la decisión, la cual no afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos.

