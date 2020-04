Revelador testimonio del piloto cubano que se reencontró con el doctor espirituano Redelio Rendón

Pero Alejo de Armas Águila pilotó el vuelo que trajo a Redelio pilotó hasta Cuba. (Foto: Tomada de Facebook)

Lo reconoció de golpe a pesar del pelo de menos y encanecido, a pesar del nasobuco que en la foto le dejaba ver únicamente los ojos y ya no eran los mismos ojos espantados y llorosos del hombre que conocería aquel día en Honduras para trasladarlo a Cuba.

En casi 20 años jamás han vuelto a verse. Pero Alejo de Armas Águila, quien fuera entonces capitán piloto aviador —y hoy jubilado de la Aviación Civil de Cuba—, no olvidó al doctor Redelio Rendón Fernández ni al vuelo azaroso que pilotó hasta que lo trajo a salvo a Cuba, luego del accidente que sufriera el pediatra espirituano mientras cumplía misión en Honduras.

A Redelio lo reencontró en Escambray, donde el médico narró otro pasaje de salvación: ser negativo a la COVID-19 tras haber atendido a un paciente de 18 años positivo a la enfermedad. Era el mismo doctor de antes. No lo dudó Alejo, quien esta vez aterrizó en el Messenger de Redelio un testimonio estremecedor.

“Buenas tardes Dr. Rendón, mis saludos desde México y hoy mi alegría es doble a pesar de la terrible pandemia que enfrenta el mundo, por una parte siento mucho orgullo como cubano por la excelente y humana labor que realiza nuestro querido ejército de las batas blancas: médicos, personal de Enfermería y otras especialidades, que tanto en Cuba como en el mundo cumplen el mandato divino de salvar vidas; por otra parte, por la labor personal que Ud. realiza como médico y como espirituano, ciudad de la que guardo muchas emociones pues allí creé mi familia.

Me llamo Alejo de Armas Aguila, soy capitán piloto aviador, jubilado de la Aviación Civil de Cuba, específicamente de la compañía Cubana Aerocaribbean que ya hoy no existe.

En septiembre del 2003 le fue asignada a mi tripulación la difícil tarea de trasladar desde Honduras hacia La Habana a un médico cubano que había tenido un accidente en el cumplimiento de su misión como médico en ese país y había resultado gravemente herido.

En el momento yo era capitán de ATR y fui con mi tripulación a cumplir la tarea. Dejo para los más jóvenes nombrar la tripulación completa por temor a un imperdonable olvido involuntario.

Llegamos a Honduras y nos comunicó un médico de la Misión Cubana que aún demoraban un poco en llegar al Aeropuerto pues el camino estaba muy malo y Ud. venía en muy mal estado.

Efectivamente, después de larga espera llegaron, me acerqué al vehículo en que lo trajeron y pude hablar con usted, alguien me había dicho que era médico de Sancti Spíritus y como yo había vivido 20 años allí me sentía orgullosamente espirituano, lo saludé y me dijo que le dolía todo, que por poco se jode en el accidente, solo atiné a decirle: Médico, vamos a llegar a Cuba a como sea, y me dijo Ud: “Si llego a Cuba me escapé de esta”.

Lo trasladaron al avión en una camilla y lo acomodamos casi por el centro del piso del avión. Su traslado implicaba un gran riesgo para su vida pues el ATR en que fuimos a buscarlo no estaba preparado como ambulancia aérea, el tiempo algo lluvioso y con turbulencias que hicieron su viaje más tenso aún para nosotros y más doloroso para Ud, pero lo único que pedía era llegar a Cuba.

Felizmente llegamos bien y ya lo esperaban los servicios médicos especializados cubanos en el Aeropuerto para trasladarlo de inmediato a un hospital. Uno de los médicos que lo acompañaban nos dio las gracias y una vez más como piloto me sentí orgulloso de mi profesión, en nuestro ATR y con mi tripulación lo habíamos trasladado de Honduras a Cuba y se había contribuido a que regresara a la vida.

Así mismo se sintió la tripulación.

Esa noche este vuelo fue motivo de una reflexión en mi casa con mi esposa Norma y mis hijos Michel y Hardy, les conté muchos más detalles de esta historia y finalmente nos abrazamos los 4, la vida siempre sigue y únicamente acaba si lo permitimos.

Viviendo aún en Olivos I, en Sancti Spíritus, en 1980 nació mi segundo hijo Hardy, que hoy tiene 40 años. Nació y casi muere por un megacolon agangliónico, donde primero le dieron vida acabado de nacer fue en el Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus, en el llamado Hospitalito, donde tantos niños Ud. ha atendido. Parece que son los tiempos astrales de la vida o los tiempos perfectos de Dios, mi hijo fue trasladado para el pediátrico de Santa Clara, donde un selecto equipo de especialistas médicos encabezados por el Dr. José Muñiz Escardantel le salvó milagrosamente la vida.

Más nunca había sabido de Ud, médico, pero guardé de por vida la satisfacción de ese día de haberlo trasladado a la vida.

Le deseo de todo corazón muchos éxitos en su vida profesional y ojalá un día nos veamos en nuestro querido y sin igual Sancti Spíritus para brindar por la vida.

Un abrazo

Con certeza, vamos a vencer el virus”.