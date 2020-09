Roberto Hernández Navarro: El brazo como tal está bien

El talentoso lanzador espirituano aseguró que en los últimos juegos de preparación sintió cierto agotamiento físico y no desea salir en esas condiciones. (Foto: Oscar Alfonso)

Tal como se ha previsto en el Reglamento de la 60 Serie Nacional de Béisbol este jueves sesionó la conferencia de prensa tras el término de la subserie entre Sancti Spiritus y Villa Clara, en el estadio José Antonio Huelga

A nombre de los visitantes, el director de los naranjas José García Oña, valoró como positivo el cotejo, pese al saldo negativo de su elenco: “pensamos que fue una buena subserie porque nos enfrentamos a uno de los buenos equipos de la Serie, veníamos con la idea y la filosofía de jugar lo mejor posible al béisbol para salir airosos en la subserie. Fueron juegos muy interesantes, al no ser el del miércoles que se abrió un poco, nos faltó ese pitcheo que nosotros caracterizamos como una de las fortalezas del equipo para llevarnos la victoria

Sobre la limitación en el empleo de Alain Sánchez a solo tres entradas en el segundo encuentro, explicó que el derecho viene de una operación y es su primera salida. “lo teníamos estipulado antes de iniciar el partido que tirara alrededor de 45-50 lanzamientos y así fue utilizado. De manera general en la previa de los partidos, siempre tenemos estipulado a los lanzadores que van a trabajar. Con qué frecuencia y la cantidad de lanzamientos”

Presente en la conferencia, Magdiel Gómez, segunda base y primer bate y quien compiló de 5-4 en el juego del cierre, ponderó el estilo de juego del actual Villa Clara, un elenco renovado que intenta repetir la fórmula tradicional de los naranjas : “esa es la filosofía que nos dio el director en los entrenamientos: jugar agresivo, alegre, ya en el transcurso del campeonato saldrán las cosas, el equipo tiene buen ánimo, son jóvenes y es lo que prima en el grupo: la armonía y el deseo de salir a jugar todos los días”

Para el director triunfador, Eriel Sánchez León, fue esta la oportunidad de valorar el desempeño de los Gallos en este cotejo y en lo que va de torneo: “Es una subserie muy interesante, Villa Clara siempre se ha caracterizado por jugarnos bien a nosotros, nos trazamos la meta de buscar al menos dos partidos, para no dejar margen al equipo de conformarnos con uno solo”

Interrogado sobre la inefectividad del pitcheo abridor, el manager explicó que “para quien sabe de béisbol, no es un secreto que en los inicios de una Serie Nacional no es para que los atletas, en especial los lanzadores, salgan al cien por ciento de su capacidad, ya que todos tienen una carga y esa carga tienen que ir asimilándola o bajándola y poniéndose en forma a lo largo del campeonato. No nos alarmamos porque el camino es largo y si estuvieran al cien por ciento, entonces si nos preocupáramos porque cómo estarían entonces al final de la contienda”

Por decisión del manager, en la conferencia de prensa estuvo presente Roberto Hernández Navarro, quien no salió hoy al box como esperaba la afición. El joven pitcher quien fue sometido a un tratamiento de células madres por una lesión en su brazo de lanzar y luego a un largo proceso de rehabilitación, explicó que “en conjunto con la dirección del equipo se tomó la decisión de aplazarme en la rotación debido a que en los últimos juegos de preparación sentí cierto agotamiento físico, no me siento al cien por ciento de mis condiciones y no queremos salir a lanzar en estas condiciones. Creemos que se debe a la corta preparación y la acumulación de cargas, cada cuerpo no asimila el entrenamiento del mismo modo, esperemos que sea eso y no otra causa”

“Se ha comentado que, si ha vuelto la molestia o si mi brazo ha decaído nuevamente, pero no se trata de eso. Espero recuperarme y no hay fecha fija, eso lo va a ir dando el terreno, mi físico. Al venir de una lesión hay que trabajar fortalecimiento y muchas cosas evitando recaer y al parecer esas seis semanas no me fueron suficientes. El brazo como tal está bien”

Acerca de cuál sería el quinto abridor del elenco, Eriel refirió que desde antes del inicio de la competencia adelantó que rotaría con cinco abridores por las características del staff y que además jugaría quien esté al ciento por ciento. “Tenemos confianza en que Roberto se recupere y mientras hemos pensado en Harbin Castellanos como quinto abridor”

Los cambios en los primeros partidos han sido constantes. Sobre estos, Eriel aclaró: “Siempre voy a estar haciendo cambios, al no ser las figuras establecidas como Cepeda, Mendoza, que nunca serían primero y noveno, pero los demás van a rotar de acuerdo a la necesidad que tenga el equipo en ese momento”

El manager también explicó el por qué dejó a Yankiel Mauris, que el momento de entrar como relevo en el séptimo, permitió tres anotaciones: “Son decisiones que toma uno, en ese inning los bateadores que venían después de todas las conexiones eran zurdos y uno de los mejores lanzadores que pitchea en Cuba a ese tipo de bateador es Mauris, lo demostró en el sub 23, en el Premundial y Duardo es lateral que es más fácil de conectar a ese tipo de bateador. Le dimos la oportunidad a Mauris, siempre con la confianza de que lo podía hacer. No pudo en el momento que salió, pero luego aguantó y ya en el noveno inning, era preciso traer a Duardo porque veía un derecho”

El jonronero de la tarde, Frederich Cepeda, compartió sus impresiones en la conferencia de prensa, que tuvo participación de los medios provinciales: Radio Sancti Spiritus, Escambray, CentroVision y la Agencia Cubana de Noticias. “Lo más importante es que significó el empate del juego. Los muchachos también hicieron su trabajo, vinieron de abajo, y pudimos llevarnos la victoria. Veo al equipo muy bien y esperamos que el público lo pueda disfrutar aun cuando no puedan asistir al estadio”

Sobre las marcas personales que pudiera alcanzar en esta temporada el Capitán de los Gallos, significó: “las marcas van llegando, la más cercana que tengo son los dobles, (le faltan 13 para los 400) es difícil, también jugamos en un terreno donde esa conexión es complicada porque la pelota no rueda bien cuando va por el piso, no me preparo para las marcas, ya la carrera está hecha y si van a salir las cosas, saldrán cuando tengan que salir”.