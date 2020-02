Sancti Spíritus: Necesitamos optimizar el uso del agua en función de las producciones agrocañeras

Así lo destacó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa en chequeo a las inversiones del Canal Trasvase Centro-Este, donde también participó la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh

La utilidad de las inversiones hidráulicas destinadas a la producción de alimentos, caña y la acuicultura, sobre la base de optimizar el uso del agua y los recursos en la elevación de los rendimientos agrícolas, fue resaltada este sábado en Sancti Spíritus por el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, al evaluar la primera etapa de las inversiones relacionadas con el Canal Trasvase Centro-Este, encuentro donde también participó la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh.

Tenemos que ver todas las posibilidades de avanzar en la infraestructura de riego, en la utilización más eficiente del agua y crecer en áreas bajo esta cobertura, porque en la misma medida que se recuperen las obras hidráulicas y se amplíe el regadío deberán aumentar las producciones de alimentos y caña, subrayó Valdés Mesa.

En el encuentro participaron representantes de la Agricultura, Azcuba y Recursos Hidráulicos.

La evaluación miró de cerca diversas obras hidráulicas del territorio que resultan estratégicas para respaldar el desarrollo de las producciones de arroz, cultivos varios, caña y de la rama acuícola, actividades donde la provincia reúne potencialidades productivas y de riego.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba apuntó que, pese a las limitaciones que impone el bloqueo y a que no se pueda avanzar a mayor ritmo, las inversiones hidráulicas mantienen la prioridad y los trasvases seguirán atendiéndose, pero el país necesita que estas obras tengan una rápida incidencia en el aumento de la producción a partir de incrementar los rendimientos agrícolas y cañeros y la captura de peces.

En la UBPC Peralejos, Valdés Mesa e Inés María Chapman se interesaron por la eficiencia del agua y los rendimientos del arroz.

Con la presencia también por Deivy Pérez Martín, primera Secretaria del Partido en la provincia, Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura y Julio García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Azcuba, en el encuentro se chequearon los trabajos para eliminar la restricción de almacenamiento de agua en la presa La Felicidad, la reparación del canal Magistral de la Zaza y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la Arrocera Sur del Jíbaro.

“Por la prioridad que tiene la producción de alimentos estamos trabajando para no parar las inversiones que son determinantes en la agricultura y los trasvases permitirán en corto tiempo crecer en las áreas bajo riego, incluidas las del sector azucarero, donde también la primera prioridad tiene que ser la recuperación cañera, porque si no hay caña no hay zafra”, señaló.

Como parte de la visita, el Vicepresidente cubano llegó hasta las áreas de la UBPC Peralejos de la Empresa Agroindustrial Sur del Jíbaro, de La Sierpe, escenario donde se trabaja en función de reutilizar el agua, reducir las pérdidas, optimizar su empleo y elevar el rendimiento del cultivo.

En la UBPC Peralejos, Valdés Mesa e Inés María Chapman se interesaron por la eficiencia del agua y los rendimientos del arroz.

Valdés Mesa llamó a usar con eficiencia todos los recursos destinados para estas inversiones. “Hay que ser muy racionales e inteligentes y definir de manera adecuada dónde poner el dinero para poder avanzar en las obras, las cuales deben repercutir además en el incremento de la sustitución de importaciones y la diversificación de las exportaciones”, manifestó.

Las inversiones deben repercutir en el incremento de la sustitución de importaciones, aseguró Valdés Mesa.

El Canal Trasvase Centro-Este es un megaproyecto estratégico para el país, contará con 309 kilómetros de canales magistrales, será alimentada por 27 presas de tres provincias y, según su diseño podrá conducir agua desde la zona de Méyer, en el Escambray espirituano, hasta las proximidades de Camagüey.