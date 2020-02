Sanders acusa a Trump de favorecer solo a los ricos

El aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Bernie Sanders, entre sus simpatizantes, New Hampshire, 9 de febrero de 2020. (Foto: AFP)

En una entrevista concedida el domingo al medio local Fox News, Sanders respondió a las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que tenía una ideología “comunista”, diciendo que no era comunista, pero que apoyaba a los pobres y no solo a los ricos como el magnate.

“Definitivamente no soy un comunista, pero quizás Trump no sabe la diferencia […] En muchos aspectos tenemos una sociedad socialista hoy en día […] La diferencia entre mi socialismo y el de Trump es que yo creo que el Gobierno debe ayudar a las familias obreras y no a las multimillonarias”, afirmó Sanders.

El senador demócrata, en la misma entrevista, tachó de “mentiroso patológico” al inquilino republicano de la Casa Blanca, por acusarlo de casarse en Moscú, capital rusa.

Sanders aprovechó la ocasión para defender su programa de salud y calificó el cambio climático de “crisis existencial”: ninguno de estos dos temas tiene cabida en la agenda de Trump para las próximas elecciones presidenciales de noviembre, en la que pretende salir reelegido.

El rival electoral de Trump se opone casi al cien por cien a las políticas que adopta el presidente a nivel nacional e internacional, en concreto respecto a Irán.

La mayoría de los estadounidenses comparte el mismo punto de vista con Sanders y desaprueba la manera que está manejando Trump la tensión con Irán, argumentando que ahora se sienten menos seguros.