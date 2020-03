Se incrementa en Cuba producción y distribución de artículos de aseo

Los artículos de aseo que se expenden en la red de comercio minorista deben empezar a mostrar una mayor disponibilidad en el mercado, incluso desde el propio marzo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La producción y distribución de artículos de aseo personal en la red nacional de comercio minorista se incrementará progresivamente, situación que debe estabilizarse por completo a partir del mes de mayo.

Entre esos productos se encuentran el jabón, tanto de baño como de lavar, la crema dental y el detergente líquido, los cuales han estado presentando déficits comerciales, precisa la información publicada este cuatro de marzo en el diario Granma.

Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior (Mincin), informó que en estos momentos la industria nacional dispone del financiamiento requerido para la adquisición de las materias primas y demás recursos requeridos en su elaboración.

Aseguró que en marzo, los niveles de presencia y aseguramiento de estos productos mostrarán un mejor comportamiento respecto a semanas anteriores, con tendencia a la estabilidad en la medida que empiecen a recuperarse los inventarios.

La ministra consignó que la mejoría continuará durante el mes de abril y a partir de mayo y junio la situación del aseo personal deberá ser estable en el país.

En relación con su comercialización controlada mediante la libreta de abastecimiento, explicó que el aseo no se incluye en la canasta básica familiar porque pasaría a ser un producto controlado y, por tanto, con derecho a adquirido.

Si no tenemos la cantidad suficiente, abundó, para poner, por ejemplo, un jabón per cápita, y asegurar que este llegue según los ciclos establecidos a la población, no podemos asumir entonces medidas de control en el registro de consumidores.

Ante esta situación le estamos dando la potestad a las autoridades del territorio para que apliquen medidas de regulación en la venta de productos muy demandados y con insuficiente oferta en el mercado. No estamos hablando del administrador, sino de una facultad de los gobiernos y administraciones municipales, precisó.

Díaz Velázquez reiteró que hay ciertos artículos que sólo pueden comercializar las unidades del Mincin, como el jabón Lis y Nacar, o el detergente líquido Limtel. Nadie más está autorizado y quien incurra en este tipo de ventas, está actuando ilícitamente.