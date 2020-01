Se reinicia la batalla de los play off del béisbol cubano

Los leones están obligados a rugir este martes para al menos alargar la semifinal. (Foto: José Raúl Rodríguez)

Tras la mudanza de sedes, este martes se reinicia la batalla de los play off de la 59 Serie Nacional de Béisbol. El “Cándido González” recibirá a los sorprendentes Toros de Camagüey que buscarán acceder por primera vez a una finalísima nada más y nada menos que ante Industriales, mientras en el “Victoria de Girón”, de Matanzas habrá desempate entre los locales y Las Tunas.

Atrás quedaron dos jornadas beisboleras intensas y calientes. En el “Latino” Leslie Anderson se echó en un bolsillo a un desbordado Latinoamericano y su equipo le siguió en el éxito doble que en calidad de visitadores logró la tropa de Miguel Borroto, que puede liquidar hoy mismo a los muchachos de Rey Vicente Anglada, algo como para no creer, al menos para la lógica beisbolera, si es que esta existe.

El terreno del Coloso del Cerro mostró a unos Toros furiosos que vencieron al contrario más adverso: el público rival y no creyó en la historia de los giraldillos.

Y fue Anderson, a quien parece le salieron todos los atributos de su paso por las Grandes Ligas norteamericanas y japonesas y no creyó en ningún lanzador, no solo porque bateó cuanto quiso para impulsar las carreras en los momentos claves (un total de siete en dos juegos y de 4-4 el primer día), sino por su desafiante manera de jugar en el “Latinoamericano”.

Así guió a su elenco que en dos días hizo lo que no logró siempre en la fase regular: batear a sus anchas y de esta manera muestra que los play off son esa especie de torneo aparte donde suelen trocarse los números y con ataque oportuno de 22 hits, (a razón de 15 y siete) los camagüeyanos anotaron 16 carreras .

Eso sí, sacaron ventaja de su principal arma: el pitcheo. Primero, le funcionaron en las dos ocasiones los abridores: Lázaro Blanco, el primer juego, y Yosimar Cousín, el del domingo. Segundo, encontró apagafuegos eficientes para contener en dos oportunidades a unos leones que sacaron las uñas, pero les fueron cortadas de cuajo.

Luego de la controvertida extracción del box de Blanco en el juego del debut cuando el granmense iba dominante y con pizarra a favor de 5-1, Borroto confió en que tiene el mejor staff del torneo. Lo cierto es que se le complicó la jugada y el internacional Yariel Rodríguez no pudo impedir el empate y después de otras opciones más Isbel Hernández cerró el noveno en el momento en que los azules amenazaban con el empate a nueve carreras. El domingo, tras la excelente faena de Cousín, Frank Herrera mantuvo la ventaja y el éxito 7-5, ayudado por el cierre de Frank Luis Medina.

Industriales luchó y mucho para salir de abajo en todo momento aun con marcadores abultados, pero pagó las consecuencias de lo que ha sido durante toda la campaña su Talón de Aquiles: el pitcheo. Ninguno de los dos abridores funcionó, ni Vladimir Baños el primer día, ni Erlis Casanova, el segundo, dos pinareños que suelen mostrarse así de inconsistentes de una salida a otra. Tampoco funcionaron la mayoría de sus relevos, ni su paño de lágrimas Andy Rodríguez, que dejó para la postemporada una derrota costosa.

Al cierre del partido, los miles y miles de aficionados de los capitalinos no creían lo que es la noticia del play off: Camagüey silenció el “Latino”, o al menos una parte de él y hoy a partir de las ocho y treinta de la noche en el “Cándido” tratará de sacar ventaja en su patio con los leones enjaulados y obligados a rugir este martes para al menos alargar la semifinal.

En el Mella tunero, que por cierto no se llenó ninguno de los dos días, el cotejo mostró la paridad que le atribuyeron con la división de honores en dos excelentes choques, peleados de principio a fin. Primero salieron airosos los actuales campeones, guiados por una ofensiva no tan profusa como oportuna y repartida entre sus hombres para ganar 5-4

Después los matanceros le sacaron el sumo al desempeño monticular de Freddy Asiel Álvarez y el espirituano Yamichel Pérez, quienes redujeron la leña ofensiva a solo dos carreras y cinco hits y también al juego rápido que lidera un Cesar Prieto incontenible y que enseña garra para regalar sobre el terreno con siete hits en dos juegos que ya lo ponen de líder

Con dos encuentros decididos por una carrera y los restantes por dos, el play off empezó caliente, también porque ya tuvo reclamaciones de ripley, discusiones acaloradas y expulsiones., todo muy típico de esta fiesta beisbolera.

Y aunque en medio del festín, la imposibilidad de Cuba de asistir a la Serie del Caribe, pudo caer como el típico cubo de agua fría, todo cuanto aspira la afición es que no decaigan los grados del espectáculo de este cierre de campaña, como cuando no asistíamos a este torneo y de eso, no hace tanto.