Señalan a Condoleezza Rice como posible compañera de Biden

La exsecretaria norteamericana de Estado Condoleezza Rice suena hoy como viable compañera de fórmula del demócrata Joseph Biden, cuando el país está sumergido en las mayores protestas por los derechos civiles desde la década de 1960.

Las movilizaciones que acontecen en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd bajo custodia policial el pasado 25 de mayo, reabrieron en Washington las viejas heridas del racismo sistémico lo que inclina la balanza hacia una candidata a la vicepresidencia que además de mujer, como anunció Biden, sea una afroamericana, destacan medios locales.



En el caso de Rice es republicana, pero no es una ideóloga. Por consiguiente, ella apelará rápidamente a los independientes de toda la nación, advirtió el diario The Hill.



Su selección constituiría un boleto de unidad y privaría al presidente Donald Trump no sólo de la mayoría de los votos del centro, sino de millones de votos de la derecha, precisó el periódico al insistir que ‘la mejor candidata es claramente Rice’.



La exjefa de la diplomacia estadounidense ?primera mujer afroamericana en asumir ese cargo- sirvió en el gabinete del republicano de George W. Bush en el periodo 2005-2009.



Antes fungió (2001-2005) como asesora de Seguridad Nacional y fue profesora de ciencia política en la Universidad de Stanford, donde fungió como directora académica de 1993 a 1999.



Dadas las actuales y enormes protestas nacionales por el horrible asesinato de Floyd, Biden debería y muy probablemente elegirá una compañera que de fórmula que sea negra. No son sólo los tiempos, es la política, comentó The Hill.



Recordó el rotativo que si tantos votantes negros hubiesen respaldado a la también exsecreatria de Estado Hillary Clinton en 2016 como lo hicieron con Barack Obama en 2008, la exprimera dama sería ahora la presidenta ‘y nuestra larga pesadilla nacional con el presidente Trump nunca habría comenzado’, comentan observadores.



El periódico The Washington Post señaló que al menos cinco de las candidatas a la vicepresidencia de Estados Unidos son mujeres negras, pero a la mayoría les falta reconocimiento a nivel nacional.



La senadora Kamala Harris, la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice, la exrepresentante del estado de Georgia Stacey Abrams, la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms y la representante de Florida Val Demings componen la lista.



Sólo Harris (demócrata de California) estar mejor posicionada; sin embargo, no atrae lo suficiente al público, es por eso que no logró llegar lejos en las primarias para la nominación presidencial demócrata, apuntó la publicación.



Algunos observadores opinan que, ante todo, la eventual vicepresidenta tendrá que estar lista para ponerse en los zapatos del presidente, en caso de que Biden llegue a la silla de la Oficina Oval, pues sería el más viejo en ocupar el puesto en la historia de la nación.