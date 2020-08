Serie cubana De amores y esperanzas regresa en septiembre

Raquel González Pérez, directora y guionista de la serie televisiva De amores y esperanzas. (Foto: Portal de la Televisión Cubana)

En entrevista con la actriz cubana Raquel González Pérez, directora y guionista de la serie televisiva De amores y esperanzas (producida por RTV Comercial), conocimos que la tercera temporada, como las anteriores, trata problemas familiares comunes en nuestra sociedad y en cuya solución legal intervienen los abogados de un bufete colectivo.

Según explicó Raquel González, “la serie llegará a los hogares del país tentativamente en septiembre próximo, aunque no puedo informar la fecha exacta, el horario ni la frecuencia de transmisión, al no conocer esos detalles aún. No obstante, sé que saldrá al aire por Cubavisión. A diferencia de temporadas anteriores, esta vez el guion no es solo mío, me acompaña Ángel Luis Martínez, guionista de la novela cubana El rostro de los días, que se transmite actualmente por la televisión cubana. Hicimos un trabajo meritorio a cuatro manos con el que me siento satisfecha”.

La realizadora también se refirió a los objetivos de la próxima temporada de la serie, entre los cuales mencionó: “Lograr que el cubano reflexione ante una situación de carácter legal y luego actúe. Conseguir que se pregunte: ¿por qué hacer la vida tan difícil, siendo esta tan corta? Y en correspondencia con ese planteamiento tome sus decisiones. Intentar que los problemas familiares los resuelva sin necesidad de llegar a un tribunal. En esta tercera temporada funcionan miles de sentimientos humanos, por ejemplo, odio, egoísmo, ambición, venganza, que no son privativos de Cuba pues existen en todas partes del mundo”.

También comentó que esta tercera entrega la integran 13 capítulos, de 57 minutos, en los que se tratan temas inherentes al registro civil, la adopción, la estafa familiar, la tutela y el reconocimiento matrimonial, por solo mencionar algunos casos.

En el elenco artístico, además de los actores habituales (Irela Bravo, Verónica Lynn, Corina Mestre, Coralita Veloz y Violeta Rodríguez) se incluyen figuras jóvenes. Ellas son: Claudia Alvariño, Israel Guerra, Mirian Alameda, Frank Andrés Mora, y Alfredo González. Están también los experimentados Natasha Díaz, Alden Knight, Cirita Santana, Luis Alberto García, Tahimí Alvariño, Yía Caamaño, Luis Ángel Batista, Yasmín Gómez, Ofelita Núñez, Carlitos Busto, Amaury Millán y Alina Molina, entre otros.

La asesoría es de Aida Cayón, la fotografía y la edición de Rafael González (Felito), esta última compartida con Rafael Ayud. Jorge Fernández se desempeña en el sonido. La música, tanto original como adaptada, es de Silvio Rodríguez, mientras el director de arte es Jorge García. La producción está a cargo de Adriana Moya y Arián Rivera. El equipo de luces lo lidera Luis Manuel Escuela.

En la entrevista exclusiva para el Portal de la Televisión Cubana Raquel González acotó que las grabaciones fueron todas realizadas en exteriores, tomándose como escenarios diferentes locaciones de la capital cubana. Agradece la aceptación y el nivel de receptividad de las anteriores puestas en pantalla de la serie; asimismo, afirma que fue ese el incentivo que le llevó a escribir un tercer grupo de capítulos.