Solidaridad con Cuba desde las más diversas latitudes

Pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba salva vidas en números países. (Foto: PL)

La solidaridad con Cuba encuentra hoy espacios en las más diversas latitudes, muchos de ellos en reconocimiento a la labor de brigadas médicas de la isla contra la Covid-19, pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos.



En esa dirección, el presidente del Grupo de Amistad Francia-Cuba en la Asamblea Nacional afirmó que el hecho de que la isla salve vidas por todo el mundo no puede ocultarse.



En entrevista con Prensa Latina, el diputado francés François-Michel Lambert reconoció la solidaridad internacional de Cuba en materia de salud y afirmó la necesidad de que el mundo sepa la verdad y reconozca con el Nobel a los médicos de Cuba.



Por su parte, el sitio digital cubaminrex.cu destacó el reconocimiento en Italia de la labor de brigada médica de Cuba en lucha contra la pandemia de la Covid-19.



La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (Conaci) y el colectivo Cuba Va, reconocieron la labor de la brigada médica cubana que apoyó el enfrentamiento a la Covid-19 en Turín.



El homenaje se realizó en un breve pero emotivo encuentro en áreas adyacentes del complejo cultural y de convenciones OGR, donde radica el hospital temporal en el cual trabajaron los profesionales de la Isla con sus colegas italianos, durante tres meses.



Irma Dioli, presidenta nacional de la Anaic, entregó a los 38 colaboradores cubanos de la salud un diploma de reconocimiento por la ‘loable labor altruista entregada a la humanidad con un gran ejemplo de fraternidad, solidaridad y amistad’.



‘Honrados de ser testigos de vuestra heroica contribución a la batalla de ideas del Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el campo de la salud y con el deseo del levantamiento del brutal bloqueo contra Cuba, la organización expresó su gratitud a los médicos y enfermeros y les aseguró que ‘estaremos siempre junto ustedes’.



Por su parte, la Conaci obsequió a los miembros de la brigada una reproducción de una obra del pintor cubano residente en Ecuador, Luis A. Ruiz, titulada ‘Quien dice que todo está perdido. Cuba viene a ofrecer su corazón’, con la cual les expresaron su agradecimiento y admiración por la misión cumplida en Italia y otros países.



En África, el periódico gambiano The Point recordó este lunes palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre la paz, el desarme y la solución de la deuda externa de los países en desarrollo, rememoradas por el ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez Parilla.



El cotidiano de este país del occidente del continente cita un tuit de Rodríguez Parrilla en el que hace referencia a un discurso de Fidel Castro en 1986, en Zimbabwe, durante una sesión solemne del Movimiento de Países No Alineados.



The Point resalta que el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, promueve con sus compatriotas una creciente demanda internacional de conceder el Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas Cubanas (BMC) que luchan contra Covid-19, lo cual muestra el reconocimiento de la solidaridad por el contingente Henry Reeve.