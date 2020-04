Sube la curva de contagios: Cuba acumula 350 enfermos de la COVID-19 y llega a nueve fallecidos

Más de 2 000 estudiantes de la FEU se insertan a las pesquisas activas en predios espirituanos para identificar síntomas gripales en la población. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Treinta casos diagnosticados en las últimas 24 horas y la certeza de que solo las medidas de aislamiento pueden contener la expansión de la COVID-19 en Cuba signan este lunes el escenario del coronavirus en la isla, donde se han confirmado hasta la fecha 350 enfermos.

Según el más reciente parte emitido por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), de los 30 casos confirmados ayer fueron 29 cubanos y un extranjero procedente de Tanzania. De los 29 cubanos diagnosticados, uno tiene fuente de infección en el extranjero (Estados Unidos), fueron contactos de casos confirmados 17, contactos de viajeros procedentes del exterior 9 y “hay dos personas cuyas fuentes de contagio todavía no se han precisado, pero se siguen investigando”, sostiene el Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Sobre el medicamento homeopático que se comenzará a administrar en la atención primaria de Salud de toda Cuba, el Doctor Durán explicó que resulta importante para mejorar el sistema inmunológico, pero no evita el contagio. “Ya comenzó a administrarse, por ejemplo, en la comunidad en aislamiento en Consolación del Sur, Pinar del Río; pero no se venderá en farmacias, sino que será administrado en la atención primaria”, expone Durán García.

Ante una pregunta de la prensa extranjera, el Doctor Durán expuso que Cuba se mantiene investigando sobre la efectividad de un medicamento antiparasitario, aunque se mantiene en fase de ensayo para demostrar su efecto a nivel de seres humanos porque su efecto se ha comprobado solo a nivel de tejidos. “Es un medicamento conocido, empleado en otras enfermedades y que se mantiene en fase de ensayos”, acotó.

Trabajamos para que no haya pico de contagio, sin embargo, esta enfermedad tiende a aumentar exponencialmente, explicó el Doctor Durán ante una interrogante de la prensa. No obstante, el equipo de expertos que trabaja para determinar la curva probable de la expansión del coronavirus en Cuba todavía no ha llegado a un resultado concreto. “En cuanto se tenga el dato, se lo daremos a conocer”. Explicó el Doctor Durán que en ello inciden numerosas variables, entre las que determina la efectividad de las medidas tomadas a nivel social.

Según el parte emitido por el Minsap, los casos positivos confirmados ayer son los siguientes:

Ciudadana cubana de 4 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Es contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantiene ingresada en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia cortico suprarrenal. Se encuentra ingresado en el Hospital “Salvador Allende”. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Lisa, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Salvador Allende”. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Es contacto de casos confirmados anteriormente. Se encuentra ingresado en el IPK. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia de La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Es contacto de un viajero procedente de España. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Mantuvo contactos con extranjeros procedentes de varios países por motivos laborales. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en municipio 10 de octubre, provincia La Habana. Es contacto de viajera procedente de Venezuela. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 81 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Mantuvo contactos con extranjeros por motivos laborales. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Luis Díaz Soto¨. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en municipio Playa, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano tanzano, residente en Cuba, de 32 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Salvador Allende”. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en municipio Habana del Este, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadano Cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Tuvo contacto con viajera procedente de Suiza. Presentó evolución tórpida con distress respiratorio y bronconeumonía grave. Fallece el día 3 de abril con diagnóstico de COVID-19 positivo. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Güines, provincia Mayabeque. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en Hospital Luis Díaz Soto. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 77 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Procedente de los Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Mario Muñoz Monroy¨. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se encuentra ingresada en el Hospital ¨Mario Muñoz Monroy¨. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Refirió contacto con una viajera procedente de Panamá. Se encuentra ingresado en el Hospital Provincial ¨Antonio Luaces Iraola¨. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Refirió contacto con una viajera procedente de Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey . Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey . Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Florida, provincia Camagüey. Es contacto directo de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja” de Camagüey. Mantiene evolución satisfactoria.

Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital “Fermín Valdés Domínguez”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Es contacto de viajeros procedentes de Haití y Estados Unidos. Se encuentra ingresado en el Hospital “Fermín Valdés Domínguez”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresado en el Hospital Ambrosio Grillo. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Es contacto de casos confirmados anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital “Héroes de Baire”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento.

De los 350 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 309 presentan evolución clínica estable. Se reportan nueve fallecidos, dos evacuados y 18 altas (tres más en el día de ayer). Se reportan en estado crítico ocho pacientes y cuatro en estado grave.

Pacientes reportados en estado crítico:

Ciudadana cubana de 53 años de edad que arribó al país procedente de Venezuela. Presenta antecedentes de diabetes mellitus. Ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, presenta dificultad respiratoria y se mantiene ventilada. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Taguasco, Sancti Spíritus. Presenta antecedentes de hipertensión arterial. Arribó al país procedente de República Dominicana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Evoluciona con lesión neumónica y distress respiratorio. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 84 años de drad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de viajera procedente de Suiza. Se encuentra ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo. Presenta antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, hipotiroidismo y neuropatías a repetición. Se encuentra ventilado, reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Mantuvo contacto con un viajero procedente de Lombardía, Italia. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta distress respiratorio agudo. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Contactó con personal que arribó al país procedente de España. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con distress respiratorio. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 83 años de edad, residente en España. Se encuentra ingresado en el IPK. Presenta un distress respiratorio marcado. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Se encuentra ingresada en el IPK. Presenta antecedentes de hipertensión arterial y de un evento de sangramiento digestivo alto reciente. Evolutivamente presentó empeoramiento de la función respiratoria, por lo que se encuentra ventilada, se muestra un empeoramiento radiológico. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana, 64 años de edad residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de viajero procedente de los Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Posee antecedentes de hipertensión arterial. Presenta rRx de tórax con moteado inflamatorio parahiliares bilaterales. Se reporta en estado crítico.

Pacientes reportados en estado grave:

Ciudadano francés de 72 años de edad, ingresado en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”, de Matanzas. Presenta antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular crónica. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Refiere contacto con viajeros procedentes de Bélgica. Se encuentra ingresado en el IPK. Tiene antecedentes de Insuficiencia Renal Crónica y Glomerulopatía. Presenta distress respiratorio. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 101 años, cubana, residente en el municipio de Playa, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Presenta lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, creatinina elevada e insuficiencia respiratoria ligera. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 91 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Mantuvo contacto con viajero procedente de los Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Presenta antecedentes de Cardiopatía Isquémica, fallo renal crónico agudizado. Se reporta en estado grave.

Falleció el ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Tuvo contacto con viajera procedente de Suiza. Presentó evolución tórpida con distress respiratorio y bronconeumonía grave. Fallece el día 3 de abril con diagnóstico de COVID-19 positivo. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Informamos que el Doctor Especialista en Medicina Interna, trabajador del Hospital del municipio Cárdenas, provincia Matanzas, integrante de la brigada Henry Reeve que se encuentra en el Principado de Andorra, resultó negativo a la COVID-19 en dos exámenes de PCR en tiempo real, así como en todos los exámenes complementarios que se realizaron. Hoy se reincorporó a su labor como clínico en el Hospital Nostra Señora de Mery Kellt en Andorra.

Hasta el 5 de abril se reportan 179 países con casos de COVID-19, con un millón 174 mil 652 casos confirmados (+93 mil 294), 64 mil 400 fallecidos (+ 6 mil 265) y una letalidad de 5,88% (+0,22). Reportando transmisión en 172 países (96%).

En la región de las Américas se reportan 356 mil 885 casos confirmados, el 30,38% del total de casos reportados en el mundo con 9 mil 812 fallecidos y una letalidad de 2,75%.