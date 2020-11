Tángana en el parque Trillo: hay juventud revolucionaria para rato

Díaz- Canel: “Viendo desde casa lo que estaba pasando acá la emoción no cabía en mi pecho y tenía que venir a ver verlo”. (Foto: Juventud Rebelde)

“Que quede claro, la democracia en Cuba será socialista o no será”, dijo una de las primeras oradoras de la TánganaJuvenil Revolucionaria que en la tarde de este domingo 29 de noviembre se desarrolló en el parque Trillo, de la capital cubana.

Bajo frondosos árboles, al aire libre, una multitud de jóvenes estudiantes y trabajadores cumplieron con el deber cívico que los convocó de manera espontánea, para que sus voces, dijeron, también se escucharan en este momento crucial de la Patria, cuando desde fuera de ella se intenta imponer el destino a seguir por el pueblo de esta nación.

“Vinimos aquí porque los estudiantes y los jóvenes debemos estar siempre al frente de los tiempos; debemos alertar, desmentir; debemos defender la Revolución, desde dentro. Estamos dispuestos a dialogar, pero no con guiones de la producción hollywoodense. Vinimos aquí para que se sepa que hay juventud revolucionaria para rato.

“Vinimos aquí porque no renunciamos al Socialismo, y porque no negociamos que disfrazados de democracia nos arrebaten la Revolución. Con la Revolución nadie puede equivocarse”, declaró, sin papel alguno delante, la propia muchacha, una estudiante universitaria.

Gritos de ¡Continuidad! se repetían de tanto en tanto. Poco después de que el cantautor Raúl Torres regalara a los presentes sus canciones, entró al escenario Duany Ramos, quien exhortó a la juventud de la Tángana y de todo el país a no dejarse confundir ni amedrentar.

Alegó el joven cantante del emblemático grupo Moncada, cuyas canciones han marcado a varias generaciones de cubanos, que la sangre le hervía “con el chuchuchú que se formó ayer en Facebook” y que, contrario a lo que algunos le aconsejaron, decidió estar allí, sin importarle que lo pongan en lista alguna.

“Como a mí se me da mejor cantar eso es lo que haré”, declaró, y cantó Tumba’o, una pieza, advirtió, “dirigida a los jóvenes de los tiempos de nuestros padres, esos que nos enseñaron a creer en la Revolución, pero que sirve para los jóvenes de cualquier tiempo”. Seguidamente entonó Gallo de pelea, compuesta por Buena Fe y Casabe, que fue coreada de manera enardecida por la multitud de jóvenes allí reunidos.

“¡Viva la Revolución, aquí no se rinde nadie, coño!”, fue la despedida de Duany. Iravis Rosique, el primero en intervenir en la cita vespertina, al ser entrevistado para el Canal Caribe, que transmitió fragmentos del acto en su espacio En tiempo real, explicó que nadie lo había llamado, sino que acudió allí porque sentía que era su deber, y porque entendía que los jóvenes revolucionarios también debían expresarse en este contexto, en apoyo al proyecto socialista en Cuba.

Otros de los artistas que acudieron a la convocatoria en el parque Trillo fueron Arnaldo Rodríguez y Ray Fernández, quienes dedicaron momentos de humor fino y guaracha que hicieron reír y pusieron a bailar a los participantes. También resultó muy aplaudida la música prodigada por el dúo Saudade.

El dúo Saudade, mientras deleita a los presentes con sus canciones. (Foto tomada del perfil de Facebook de Santiago Jerez Mustelier)

DÍAZ-CANEL: LA EMOCIÓN NO CABÍA EN MI PECHO

“¡Se oye, se siente, Fidel está presente!, ¡Cuba sí, yanquis no! fueron las consignas que se corearon a viva voz mientras hacía su entrada en el parque el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al filo de las cinco de la tarde.

Entre sonrisas, adelantó: “Uno de mis hijos que está compartiendo con ustedes aquí, desde ayer, cuando se empezaron a convocar, y quiero aclarar que lo convocaron ustedes, me pidió que no viniera, porque dice que iba a desnaturalizar este encuentro (gritos de ¡No!); él por supuesto no me lo estaba diciendo por nada malo, sino para que no se perdiera la espontaneidad.

“Viendo desde casa lo que estaba pasando acá, viendo la alegría, el apoyo, las convicciones, lo que ustedes se han propuesto, la emoción no cabía en mi pecho y tenía que venir a verlo”, expresó, y apuntó que les hablaría, pero de forma breve, para que pudieran seguir cantando y expresando libremente sus ideas, con convicción, con sentimiento.

“Además, este es un encuentro de jóvenes, la Revolución siempre ha convocado a los jóvenes, ustedes están conscientes de que nosotros siempre en nuestros discursos tenemos palabras para los jóvenes y nos reunimos sistemáticamente con la juventud”, comentó. Significó, asimismo, que jóvenes cubanos han escrito en todos los lugares del país una página de historia y de altruismo enfrentando la COVID-19.

“En mi corazón también soy joven; aunque peine canas, soy joven y tenía el derecho de estar aquí, también, como joven de mi país”, declaró. Habló del show mediático que le han montado a Cuba y advirtió que este tipo de sucesos continuaría, al tratarse de una guerra no convencional para intentar derrocar la Revolución.

Significó el mandatario cubano que es el último coletazo de los trumpistas, y de la mafia anticubana identificada con el presidente saliente. “Uno de sus pronósticos era que antes de terminar el año la Revolución cubana tenía que caer, al igual que Nicaragua y Venezuela. Y aquí en Cuba se van a quedar con el deseo, porque nuestros jóvenes están en las calles, y el pueblo está en las calles, y porque no admitimos injerencias, y porque los problemasnuestros los dirimimos entre nosotros”, pronunció, enardecido.

Luego agregó: “Aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea, pero con Revolución”. A continuación, pidió cantar entre todos la pieza de Silvio Rodríguez Pequeña serenata diurna, que entonó junto a Raúl Torres y a la juventud que los rodeaba. Mientras hablaba y cuando ya se despedía, se escuchaba a los jóvenes corear: “¡Canel, amigo, el pueblo está contigo!”.

El mitin-concierto fue transmitido a través de Facebook live por varios perfiles, incluyendo el de Cubadebate, y está siendo ampliamente divulgado por las redes sociales de Internet, en una muestra de que los jóvenes han asumido el respaldo a la Revolución cubana de manera pública, como forma de contrarrestar la manipulación mediática.