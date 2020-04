Tenemos confianza en que Cuba puede detener la COVID-19

Disminuir la velocidad de trasmisión de la COVID-19 solo pudiera lograrse con muchísima disciplina, acotó el ministro.

La certeza de que la COVID-19 puede detenerse si se logra el cumplimiento de cada medida con calidad y eficacia y se evita el contacto mínimo entre las personas, fue resaltada por el Doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, en el espacio televisivo de la Mesa Redonda de este viernes, en el cual se brindó una detallada información de la situación internacional y de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia.

“Tenemos confianza en que nuestro país pueda hacerlo”, declaró el titular de Salud Pública y agregó: “hay que lograr que la estrategia que nos hemos planteado se cumpla de manera eficaz y el éxito está en la calidad, en que todas las acciones se concreten y se cumplan con calidad para tener el resultado esperado”, reiteró.

Portal Miranda enfatizó que en entre las lecciones que deja la pandemia a nivel internacional está “el compromiso y la voluntad que se necesita del pueblo para la contención; es la velocidad con la que actuemos, no solo a escala de Gobierno, también de la población”, aseguró.

Destacó el ministro que no vale solo que se tomen medidas por el país y se actualicen e informen diariamente, se trata de “la velocidad con la población las asuma y logremos cumplirlas sin vacilación, y entendamos todos el riesgo a que estamos expuestos de contagiarnos con la enfermedad, de eso no cabe duda, porque el mundo lo ha demostrado”, expresó.

En otro momento de la intervención, Portal Miranda señaló que “estamos ante una enfermedad agresiva y es bueno que la población entienda que nunca el mundo ha enfrentado una enfermedad respiratoria infecciosa como esta, que está diezmando comunidades, la economía, y causando considerable sufrimiento humano”.

Tras exponer las cifras del comportamiento de la COVID-19 en el mundo y, en particular en Cuba, precisó que el Ministerio había alertado que “en los próximos podían aparecer más casos y debemos esperar que sigan apareciendo casos”, reiteró. “Nos llama la atención —dijo—, la cantidad de personas que están en la calle y no tienen conciencia de la responsabilidad que están asumiendo para ellos y su familia, porque se están exponiendo”.

Portal Miranda enfatizó en que lo importante “es tomar conciencia y actuar de manera colectiva para lograr disminuir la velocidad de trasmisión, y eso solo pudiera lograrse con muchísima disciplina”, acotó.

Una vez más, el Ministro de Salud insistió en la necesidad de que cuando se hable de percepción de riesgo “las personas entiendan de lo que estamos hablando, que no es más que tener la conciencia sobre las causas y consecuencias de determinados comportamientos que pudieran suponer un peligro para las personas y quienes están a su alrededor”.

A seguidas, Portal Miranda insistió en lo perjudicial que resultan ocultar los síntomas o no acudir rápido al médico, “porque hemos tenido, desgraciadamente, casos que han fallecido por ocultar síntomas, por no ir a tiempo a tratarse, aún cuando hemos dicho que no se reúnan en colectivo han hecho fiestas familiares, jugado dominó, y se están exponiendo porque nadie sabe quien puede ser portador de la enfermedad”, explicó.

“De ahí la importancia de todo contacto mínimo entre personas es la garantía de ganar esta batalla”, subrayó.

El titular de la Salud resaltó como el país ha puesto todo el potencial de la Ciencia en función del enfrentamiento a la pandemia y el desvelo de la comunidad científica estudiando y aplicando disímiles variantes y modelaciones de pronósticos y posibles actuaciones. Portal Miranda destacó que aun con la tecnología, las pruebas de diagnóstico y el pesquisaje intensivo, “es preciso que se comprenda que el crecimiento del número de enfermos depende de la interacción entre los grupos de personas sanas y enfermas. Por ello insistimos en que salvar vidas y reducir contagios solo es posible si cortamos la cadena de transmisión, y para hacerlo es necesario que se declaren los síntomas y se acuda inmediatamente a los servicios de salud”.

En otro momento de su intervención en el espacio televisivo, el titular de la Salud refirió que “ningún país como Cuba ha creado capacidades para el aislamiento de los sospechosos y las personas tienen que entender que es una medida para proteger al pueblo, empezando por la familia, la comunidad y para tratar de evitar una trasmisión; y hemos tenido que utilizar locales que no son hospitales, es verdad que algunos, pese al esfuerzo de los territorios, no han tenido todas las condiciones, seguimos trabajando en eso y pedimos comprensión de la población porque es una medida necesaria”, reiteró´.

Más adelante dio detalles sobre los 12 eventos de trasmisión local en el país, 11 de los cuales siguen activos. Esto hace —expresó—

que el país se mantenga en etapa de trasmisión autóctona limitada, “no la hemos cambiado, sigue estando concentrado a determinadas localidades, estamos vigilando, pero no nos temblará la mano para cambiar la fase, prácticamente todas las medidas de la etapa posterior las hemos ido adelantando y todos los días analizamos que más podemos hacer”, subrayó el Ministro de Salud.

Por ultimo, Portal Miranda insistió en la necesidad del cumplimiento de la legislación sanitaria, e informó que hasta este viernes hay 30 trabajadores de la salud confirmados a la COVID-19, solo un médico ha llegado a la categoría de crítico, en las últimas horas ha evolucionado de manera favorable y hoy está evaluado de grave, el resto —dijo— ha tenido una evolución favorable.