Todo en CUP en servicios gastronómicos del comercio estatal de Cuba

Las unidades del sistema del comercio estatal que prestan servicios gastronómicos ya realizan todas sus acciones comerciales en cup, y no procede el pago en cuc para adquirir determinados productos que, anteriormente, se expendían en esta moneda como cervezas, refrescos, cigarros, agua, helados, confituras y bebidas alcohólicas.

Todas estas acciones comerciales se realizarán solo en CUP, teniendo en cuenta las condiciones actuales de automatización de los sistemas contables de dichas unidades.

Según explicó Arturo Vázquez, director de organización y sistemas del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), dicha medida forma parte del perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local y no incluye a las cadenas de tiendas en divisas, ya sean trd, Palmares, Cimex u otras, ni a los Sylvain.

Se trata, sin duda, de una medida que ha causado gran inquietud en los lectores, ya sea por la poca comunicación institucional previa al efecto de tal procedimiento, la preocupación de los consumidores sobre la existencia de fondos de cambio o por la tasa de conversión que se aplique a las mercancías.

Al decir de la viceministra del sector, Miriam Pérez, la eliminación de la venta en cuc en dichos establecimientos responde al propósito de alcanzar un mayor control en la gestión del comercio y las actividades gastronómicas, pues permite establecer un solo registro contable de los productos comercializados.

Resulta necesario señalar que existen en el país más de 7 000 unidades que ejercen la actividad gastronómica de forma estatal, dígase bares, restaurantes y otros, y solamente el 10 % estaba facultada para vender en doble moneda.

Este grupo seleccionado formaba parte de un esquema que, en su momento, le permitió al Comercio autofinanciarse en cuc, además de ser un elemento de soporte a los presupuestos de otros gastos, comentó la Viceministra. Tal realidad implicaba que, en un mismo restaurante, determinadas ofertas se pagaban en cup y otras en cuc, lo cual se había convertido en queja recurrente de los consumidores.

Yosvany Pupo, director general de Servicios del Mincin, aclaró que lo asumido no forma parte de una medida previa al proceso de unificación monetaria, sino que responde al perfeccionamiento de la gestión del comercio y no puede analizarse fuera de ese contexto. «Además, no hay un incremento de precio en las ofertas y, por tanto, se aplica la tasa de conversión de Cadeca de 1 cuc x 25 cup», detalló.

No obstante, en el caso de los productos que tenían listado de precios oficiales en cup, se asume el precio ya establecido. Por ejemplo, el refresco de lata de producción nacional, que se vendía a 50 centavos cuc, ahora cuesta 10 cup, y no a 12,50 cup.