Trabajo y Comercio definen medidas pos COVID-19 en Sancti Spíritus

Por estos días se han estado divulgando en los medios de comunicación masiva las medidas implementadas por la dirección de la Revolución Cubana para la primera fase recuperativa pos COVID-19 en el país. En la Revista Especial de Centrovisión de este lunes, representantes de la Dirección Provincial de Trabajo y del Grupo Empresarial de Comercio de la provincia de Sancti Spíritus, abordaron el tema.

Yoiselín Quesada López, subdirectora de Empleo en la Dirección Provincial de Trabajo, refirió que entre las medidas para el sector estatal se encuentran continuar fomentando el trabajo a distancia, que como política laboral llegó para quedare. Dijo que en el caso de las madres trabajadoras que hayan resuelto quien les cuide sus hijos y deseen reincorporarse al trabajo ahora, pueden hacerlo, o mantenerse en sus hogares devengando el 60 por ciento de su salario al menos en esta primera fase de la etapa recuperativa.

Agregó que aquellos trabajadores que quedaron interruptos al inicio de la pandemia y no han podido ser reubicados, cobraban el 60 por ciento de su salario, pero si en esta oportunidad se les brindan opciones de empleo en sus propias entidades o en otras, cobrando el salario de las plazas que se les ofertan, si no aceptan injustificadamente dichas propuestas de trabajo, en la primera fase recuperativa no pierden el vínculo con su empresa ni la plaza que ocupaban, no obstante, pierden el beneficio del 60 por ciento salarial y no cobrarán nada en lo adelante.

Las mujeres trabajadoras que están acogidas a licencia de maternidad no retribuida, sin que medie trámite alguno se le prorroga la misma; en tanto los trabajadores que se encuentran en el exterior y no han podido regresar al país, debido a la suspensión de los vuelos, mantienen el derecho a sus plazas en sus respectivos centros laborales, siempre que un familiar exprese en su nombre ese deseo a la administración.

Manifestó Yoiselín que los trabajadores de avanzada edad que no posean limitaciones y deseen reincorporarse al trabajo pueden hacerlo, no así los adultos mayores con vulnerabilidades por patologías que ponen en riesgo sus vidas en caso de contraer la COVID-19, por lo cual se mantendrán protegidos en sus hogares con el 60 por ciento del salario.

Gustavo Alcántara Benítez, subdirector provincial para el trabajo por cuenta propia, expresó que el sector no estatal cuenta en la provincia con más de 25 000 trabajadores y que de ellos unos 14 732 están bajo el estatus de suspensión de la actividad que ejecutaban y aclaró que los titulares que comunicaron por cualquiera de las vías habilitadas para ello durante la pandemia, la solicitud de suspensión temporal, conservan el derecho a reactivar su licencia, no así en los casos que no hicieron contacto con las entidades emisoras de la referida licencia, quienes pierden el vínculo como trabajadores por cuenta propia.

Destacó Gustavo que en su momento se orientó que los trabajadores contratados por titulares de licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, que no pudieron continuar trabajando durante la pandemia, mantienen el derecho a percibir una remuneración salarial que no debe ser inferior al salario medio de la provincia. De igual modo, a los titulares de licencia de trabajo por cuenta propia que se encuentran en el exterior, se les prorroga su licencia hasta su regreso al país. En el caso de los arrendadores de viviendas y espacios que además venden alimentos, pueden ejercer esta última modalidad de la actividad, sin hospedaje. Igualmente se orientó a las administraciones municipales evaluar la conveniencia de mantener abiertas áreas comunes o zona comerciales, pero siempre que se cumplan las restricciones con el uso del nasobuco y el distanciamiento entre las personas.

Finalmente Gustavo informó que en estos momentos están suspendidos los trámites hasta el inicio de la segunda fase de la etapa recuperativa, momento en que se reiniciarán los mismos, pero con ordenamiento previo, a fin de evitar la aglomeración de personas en las oficinas de las entidades encargadas de habilitar el trabajo por cuenta propia.

Por su parte Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial de Comercio, sentenció que es de obligatorio cumplimiento para acceder a las unidades de la gastronomía, el comercio y los servicios, el uso del nasobuco y mantener la separación entre personas no menor de un metro de distancia y también los trabajadores de los establecimientos están obligados a usar ese medio de protección.

Precisó que en el mostrador de las bodegas o en la red de mercado ideal solamente puede estar presente un usuario frente a cada dependiente, siempre que se guarde la distancia establecida entre los clientes. Argumentó que las cafeterías tendrán un horario de servicio de siete de la mañana a siete de la noche, los restaurantes hasta las nueve de la noche y las unidades gastronómicas que tengan condiciones continuarán elaborando alimentos a solicitud de las familias, quienes pactan el horario de recogida del pedido o si el establecimiento cuenta con fuerza y condiciones, la hora de entrega a domicilio

En respuesta a una pregunta del conductor del programa, Ariel informó que el módulo de aseo que se distribuye por las bodegas, este mes se vende el detergente líquido a los tres municipios que aún no lo habían recibido y que en el caso del jabón y la crema dental, que eran de asignación trimestral, se decidió su venta cada dos meses, por lo que se dará la segunda vuelta en los municipios que les corresponda. Por su parte el pollo liberado, a 20 pesos la libra, en esta distribución se asignó sólo para los niños de cero a trece años de edad.

Finalmente Ariel acotó que en los servicios gastronómicos estatales y por cuenta propia en las playas, es obligatorio también guardar la distancia entre personas, para evitar aglomeración que pueda provocar contagios con la COVID-19.