Transporte privado: Frenan los precios; choferes se aceleran

Los autos particulares contribuyen de manera significativa al traslado de pasajeros. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A poco más de una semana de entrar en vigor nuevos precios para el transporte particular en la provincia y de la venta de combustible a menos costo para los porteadores privados varios criterios han echado a rodar en las calles

En estos últimos días los choferes que tiran pasajes para distintas rutas de Sancti Spíritus han frenado en seco más de una vez: cuando les empezaron a exigir la pegatina en el parabrisas donde se lee Servicio regular; cuando han ido al Cupet y de los 600 litros de combustible disponibles para el mes solo han podido extraer 240, el mínimo; cuando amanecieron inspectores de Transporte en todas las piqueras cobrándoles 2 pesos a las máquinas y 5 a los almendrones en cada salida…

Desde el pasado 3 de febrero que entró en vigor el Acuerdo No. 1 del 2020 del Consejo de la Administración Provincial —el cual estableció nuevos precios para la transportación de pasajeros por los porteadores privados— varias novedades se pusieron también en marcha como la adquisición de combustible a un costo que oscila desde los 8 pesos hasta los 15, según el tipo de diésel, hasta el retiro de algunos vehículos en rutas como Trinidad, donde ahora deben cobrar 40 pesos y no el doble, o Cabaiguán-Santa Lucía, donde tendrán que ir por 5 pesos y no por 10 como lo hacían hasta ayer.

De acuerdo con autoridades de la Empresa Provincial de Transporte y del Gobierno en Sancti Spíritus ya van rodando varios frutos: que si la mayoría de los porteadores privados disponen de las tarjetas de Fincimex, que si la venta de combustible salda una añeja deuda con los choferes, que si han aumentado las salidas de camiones, que si todo se revertirá en una mejor transportación para el pueblo.

Así lo sostiene Carlos Hernández Roque, subdirector de Operaciones de la Dirección Provincial de Transporte: “Dentro de las ventajas que tiene esta resolución es que viene a cubrir un viejo reclamo de los porteadores privados que era tener acceso a un combustible de forma legal y el Estado en un esfuerzo extraordinario lo está subsidiando y esto se ve revertido en una disminución de las tarifas a la población.

“La implementación de los precios ha tenido en algunos lugares mayor aceptación que en otros, en dependencia de la ruta, del índice de ocupación, de la distancia que tienen que recorrer; en sentido general, ha habido una mayor estabilidad en los camiones. Dentro de los beneficios esperados que debe tener la implementación de esta medida está el incremento del servicio de los porteadores privados”.

Mas, en las piqueras los conductores también han sacado otras cuentas. Al volante Jailer Gómez, quien circula en la ruta Zaza-Sancti Spíritus-Cabaiguán, no da muchas curvas: “En los verdes, en Cabaiguán, donde yo hice todos los papeles, en ningún momento nos comunicaron que nos iban a cobrar esos 2 pesos y eso a nosotros no nos sirve, porque es pérdida de tiempo, pues hay que hacer un papeleo. Ya no vamos a Zaza por 60 pesos, vamos por 56, pues son 4 pesos en cada vuelta. Si no nos viniera fisco sí nos da la cuenta, pero si no, no nos da”.

En el parque Serafín Sánchez Jorge Luis Pérez, chofer de mototaxis, también disiente: “Lo que están proponiendo es cobrar a 3 pesos por las paradas, antes cobrábamos a 5 pesos. Aquí se estuvieron sacando unas cuentas y creo que ni a 3 pesos da negocio; tampoco con el combustible a 8. Yo tengo mi moto puesta a disposición del pueblo, pero los precios deben ser más o menos para el particular y también para ayudar al pueblo”.

Y los pasajeros van conduciendo no pocos argumentos. Esta semana cuando Escambray echaba a andar por las calles constataba —por medio de los clientes— que las máquinas a Trinidad jamás cobran 40 pesos, que ahora es más difícil salir de Fomento, que hay menos máquinas y más gente en las paradas, que los piratas siguen yendo y viniendo de noche al precio que quieren…

Pero hasta ahora, según Hernández Roque, ninguna denuncia por violación de precios ha llegado a los puestos de mando de la Dirección Provincial de Transporte.

Pese a que se exige cada vez más el apoyo popular, pese a que se sabe que no hay cuerpo de inspección para velar de día y de noche, habrá que dejar que las recientes medidas rueden calle arriba, calle abajo y no permitir que se ponchen —como ha sucedido— ni los nuevos precios ni los clientes.