Tribunales espirituanos rindieron homenaje a José Martí (+fotos)

Amaro Cabrera, presidente del Tribunal Provincial Popular hizo un recuento de la actividad judicial en el año 2019. (Foto: Luis Herrera/ Escambray)

En ocasión del acto de inicio del nuevo año judicial, jueces y trabajadores del sistema de tribunales de la provincia de Sancti Spíritus rindieron homenaje al Héroe Nacional de Cuba José Martí Pérez, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, desde donde el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz se dirigió por primera vez al pueblo espirituano el 6 de enero de 1959, a pocos días del triunfo revolucionario.

Luego de visualizar un video relacionado con la afrenta a varios bustos de José Martí en la capital cubana, por delincuentes comunes pagados desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, la joven jueza del Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus Yoselí Yero Grillo, recordó que un día como hoy 28 de enero, en que se conmemora el Aniversario 167 del natalicio de nuestro Héroe Nacional, quien al expresar su apreciación sobre cómo debía desenvolverse la función judicial aseveró: “Es verdad que los jueces tienen el deber de apegarse a la Ley, pero no apegarse servilmente porque entonces no serían jueces sino siervos. No se les sienta en ese puesto para maniatar su inteligencia, sino para que obre justa, pero libre. Tienen el deber de oír el precepto legal, pero también tienen el poder de interpretarlo”.

La Primera Secretaria del Partido y la Presidenta del Gobierno en la provincia, estuvieron presentes en el inicio del año judicial 2020. (Foto: Luis Herrera/ Escambray)

Al hablar en representación de sus compañeras y compañeros, la novel licenciada en derecho expresó: “Enorme satisfacción sentimos hoy los juristas cubanos y especialmente los jueces, al cumplirse hace pocos días 61 años del triunfo de la Revolución; placer sentimos los jóvenes que ingresamos al sistema de tribunales por haber podido alcanzar plena convicción de que los órganos judiciales de nuestro país se conformen por jueces que no están por encima de la realidad del pueblo, ni gozan de privilegio material que los separe de la suerte de la gente común, lo que favorece la actitud digna que se refleja en cada una de las decisiones adoptadas, las que procuran enaltecer los más elevados criterios de justicia y defender con decoro los intereses de los cubanos”.

Yoselí Yero Grillo, ponderó el apego de los jueces de los tribunales al principio de juicio justo. (Foto: Luis Herrera/ Escambray)

Al concluir la actividad, en la que estaban presentes Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia y Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, recién electa Gobernadora de Sancti Spíritus, Amaro Cabrera Calero, presidente del Tribunal Provincial Popular hizo un recuento de la actividad judicial en el año recién finalizado y reafirmó la convicción de que los jueces tendrán siempre presente que no actúan a título personal sino por mandato del pueblo y que en la impartición de justicia primará siempre el apego a la ética y al principio de juicio justo en el enfrentamiento al delito, como corresponde a los tribunales de una sociedad socialista que ha puesto al ser humano en el pedestal más alto.