Trump ataca a autoridades de Nueva York por mural contra el racismo

Trump dio a entender que los miembros de la policía de la mayor urbe del país deberían hacer algo para detener el mural. (Foto: PL)

El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó este 1 ro de julio a las autoridades de Nueva York por la decisión de pintar la frase Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en la Quinta Avenida de la ciudad.

Murales similares fueron dibujados en Washington D.C. y en otras urbes del país como parte de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial desatadas tras el asesinato del afronorteamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis.



El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, precisó este miércoles que la frase, en grandes letras amarillas, será pintada en la mencionada avenida, afuera la Torre Trump, donde llamará la atención del jefe de la Casa Blanca.



A través de su cuenta en la red social Twitter el gobernante republicano manifestó este miércoles que la ciudad de Nueva York está recortando mil millones de dólares de los fondos de la policía y, sin embargo, el alcalde ‘va a pintar un cartel grande, caro y amarillo de Black Lives Matter en la Quinta Avenida, denigrando esta lujosa avenida’.



El mandatario agregó que el letrero ‘antagonizará aún más a los mejores de Nueva York, quienes aman a Nueva York’, y dio a entender que los miembros de la policía de la mayor urbe del país deberían hacer algo para detener el mural.



Tal vez nuestra gran policía, que ha sido neutralizada y despreciada por un alcalde que los odia y les falta el respeto, no permitirá que este símbolo de odio se adhiera a la calle más grande de Nueva York, añadió Trump, quien ha recibido fuertes críticas por su respuesta a las protestas contra el racismo.



El presidente, acusado él mismo en varias ocasiones de posturas racistas, llegó a amenazar con desplegar el ejército para aplacar las manifestaciones, llamó a ser duros con los participantes y calificó de débiles a los gobernadores de los estados por permitir esas muestras de descontento.



De acuerdo con el sitio digital The Hill, la descripción del mural de Black Lives Matter como un ‘símbolo de odio’ que denigra la calle en la que estará escrito, marca una nueva escalada de Trump en contra de las protestas.



La postura del gobernante ha provocado un descenso de sus niveles de aprobación, cuando recientes encuestas arrojan que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con las movilizaciones del último mes.



Tras los tuits de Trump, De Blasio le respondió en la misma red social: ‘Esto es lo que no entiendes: los negros construyeron Quinta Avenida y gran parte de esta nación. Tu ‘lujo’ vino de su trabajo, por el cual nunca han sido justamente compensados.



‘Los estamos honrando. El hecho de que lo veas como denigrando tu calle es la definición de racismo’, añadió el demócrata.