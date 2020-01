Trump autorizó hace meses asesinato de general iraní

Según NBC News, la idea de matar a Soleimani surgió en discusiones en 2017 entre el entonces asesor de seguridad nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani hace siete meses, lo cual socavaría la justificación del gobierno sobre el ataque del pasado 3 de enero, reveló este 13 de enero NBC News.

Tanto Trump como funcionarios de su administración argumentaron que la operación con aviones no tripulados ejecutada en Iraq para matar a Soleimani respondió a que el comandante de la Fuerza Quds de Irán estaba preparando ataques inminentes contra Estados Unidos y debía ser detenido.



El propio mandatario manifestó el jueves a reporteros que el general buscaba ‘volar nuestra embajada’, y en un mitin de campaña celebrado ese mismo día en Toledo, Ohio, añadió que se planeaban ataques contra varias sedes diplomáticas, no solo la ubicada en Bagdad.



A pesar de esas afirmaciones, e incluso después de una reunión informativa con varios altos oficiales, legisladores demócratas y algunos republicanos dijeron no haber visto evidencia de un asalto inminente que justificara la acción contra Soleimani, la cual representó una gran escalada de tensiones e hizo temer que ambos países se acercaran a una guerra.



Los cuestionamientos sobre el momento de esa operación seguramente se incrementarán después de que NBC News dijo hoy que Trump aprobó el asesinato en junio de 2019, según le informaron cinco funcionarios actuales y antiguos de la administración.



De acuerdo con la cadena de televisión, el gobernante permitió dar ese paso si Washington consideraba a Teherán responsable de la muerte de algún estadounidense, y la directiva presidencial llegó con la condición de que el mandatario tendría la decisión final sobre cualquier plan específico para matar al comandante del país persa.



Esa decisión, apuntó el medio, explica por qué el asesinato de Soleimani estaba entre las opciones que los militares presentaron a Trump hace dos semanas para responder a un ataque contra una base en Iraq en la que murió un contratista civil estadounidense, hecho del cual Estados Unidos acusó a milicias respaldadas por Irán y a la propia nación persa.



Un alto funcionario del ejecutivo declaró a la cadena que se le presentaron una serie de opciones al presidente, y que los ayudantes del jefe de Estado pusieron desde hace tiempo el asesinato de Soleimani en la lista de posibles respuestas.



Según NBC News, la idea de matar a Soleimani surgió en discusiones en 2017 entre el entonces asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y otros funcionarios, como parte de uno de los elementos de la campaña de ‘máxima presión’ promovida por el jefe de la Casa Blanca contra Teherán.



El tema se volvió más serio después de que McMaster fue reemplazado en 2018 por el ahora despedido John Bolton, promotor del cambio de régimen en Irán y quien influyó en que en abril de 2019 Trump designara al Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.