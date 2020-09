Trump enciende polémica en EE.UU. al instar a votar dos veces

El mandatario solo justifica el voto por correo cuando los ciudadanos vayan a estar lejos del estado donde están empadronados el día de las elecciones. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aviva hoy críticas tras instar a los residentes de Carolina del Norte a ‘desafiar al sistema y votar dos veces: en persona y por correo’ en las elecciones de noviembre próximo.

La invitación, considerada una provocación, está además prohibida, de acuerdo con un reporte el diario The New York Times al respecto.



Asimismo, el fiscal general del sureño estado, Josh Stein, utilizó Twitter para cuestionar a Trump por ‘inducir escandalosamente’ a los ciudadanos a ‘violar la ley’.



La sugerencia constituiría un delito grave bajo las leyes de Carolina del Norte además de un fraude electoral, precisamente el tipo de problema que el presidente asegura querer evitar por todos los medios en los comicios.



‘Déjenles que lo manden (el voto por correo) y déjenles que voten, y si su sistema es tan bueno como dicen que es, entonces obviamente no podrán votar. Si no está tabulado, sí podrán votar’, dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una visita a Wilmington.



El mandatario repitió esa idea directamente a algunos de sus simpatizantes que le esperaban cuando aterrizó en esa ciudad, al decirles: ‘Envíen (su voto por correo) temprano y después vayan y voten (en persona). No pueden dejarles que les quiten su voto, esta gente está jugando a política sucia’.



Trump insitió, sin pruebas, en que el voto por correo generalizado, el cual muchos estados están expandiendo debido a la pandemia -para evitar grandes multitudes el día de las elecciones-, puede dar pie a fraudes.



Numerosos estudios demuestran que eso es extremadamente improbable, destaca New York Times.



El mandatario solo justifica el voto por correo cuando los ciudadanos vayan a estar lejos del estado donde están empadronados el día de las elecciones.



Según el citado rotativo, Trump habló en privado recientemente con sus asesores sobre esa idea de instar a la gente a votar dos veces, precisamente porque su entorno está preocupado de que la campaña del presidente contra el voto por correo pueda disuadir a sus propios simpatizantes de votar.



Durante una entrevista con la cadena CNN, el fiscal general estadounidense, William Barr, esquivó la pregunta de si Trump estaba incitando a una actividad ilegal al pedir que se vote dos veces.



No conozco la legislación electoral del estado de Carolina del Norte, refirió Barr. Carolina del Norte es uno de los estados donde las encuestas muestran una contienda más ajustada entre Trump y su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden.



Biden saca al presidente una ventaja de apenas 1,6 puntos porcentuales en ese territorio, dentro del margen de error, según la media de la web FiveThirtyEight.