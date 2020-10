Trump está en el peor momento de su campaña, afirman en EE.UU.

Una pesquisa de la cadena CNN, publicada el martes, mostró que Biden lidera a Trump por un margen de 16 puntos (57 a 41 por ciento) a nivel nacional. (Foto: PL)

El presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesa hoy el momento más difícil de su campaña con vista a la reelección en los comicios del 3 de noviembre, de acuerdo con las más recientes encuestas y criterios de expertos.

La preocupación del liderazgo republicano y de los principales asesores y funcionarios de la Casa Blanca se basa en reiterados reportes que señalan el ascenso del candidato demócrata, Joe Biden, en las preferencias de los votantes, menos de un mes antes de los comicios.

El mandatario sufre una uno de los tramos más brutales de su primer mandato precisamente en el momento equivocado, estima el especialista Reid Wilson, en un artículo publicado en el diario The Hill.

Por su parte, Jai Chabria, estratega republicano en Ohio, reconoció que estas últimas tres semanas fueron terribles, y parece que los demócratas tienen un nuevo impulso en este último mes, sin duda.

Otros golpes contra Trump y a todos sus correligionarios en el Congreso fueron las recientes denuncias sobre supuesto fraude del gobernante en el pago de los impuestos en los últimos años y el agravamiento de la crisis sanitaria de la Covid-19, que ya provocó en Estados Unidos más de 215 mil 120 muertes y siete millones 682 mil 780 casos.

Esto se une a su contagio y el de su esposa con la Covid-19 y su ingreso durante tres días en el Centro Médico Militar Walter Reed, hechos que desataron una ola de casos no solo en la Casa Blanca sino también entre algunos de sus correligionarios en el Senado, y según la cadena CNN 11 de los ayudantes o aliados del presidente contrajeron dicha enfermedad.

Todos estos factores gravitan al igual que su polémico e irritante comportamiento en el debate con su contrincante demócrata la semana pasada.

En medio de este ambiente político, las encuestas demuestran una tendencia a la disminución de las preferencias de los votantes no solo por Trump, sino también por sus correligionarios que en el Congreso se aferran a mantener sus puestos hasta el próximo ciclo electoral.

Una pesquisa de la cadena CNN, publicada el martes, mostró que Biden lidera a Trump por un margen de 16 puntos (57 a 41 por ciento) a nivel nacional, mientras otro sondeo de NBC-Wall Street Journal publicada durante el fin de semana mostró al aspirante demócrata por delante por 14 tantos.

En casi todos los llamados estados del campo de batalla Biden encabeza las preferencias de votos, como ocurre en Arizona, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y New Hampshire; mientras Trump supera a su contrincante por estrechos márgenes en territorios tradicionalmente republicanos como Texas, Misouri y Carolina del Sur, y con una diferencia menos en Montana y Kansas.

Por su parte, este miércoles el promedio de encuestas del sitio digital RealClear Politics, otorga una superioridad de nueve puntos (51,2-42,2) al exvicepresidente sobre el jefe de la Oficina Oval.

En este contexto, el diario The New York Times apoyó la candidatura de Biden para la jefatura de la Casa Blanca, al resaltar que el aspirante demócrata ‘promete ser presidente de todos los estadounidenses, incluso de aquellos que no lo apoyan, promesa podría haber sonado trillada pero que hoy tal afirmación se siente casi revolucionaria’.

Según el editorial del Times, Biden también dijo que restaurará ‘el alma de Estados Unidos’, lo cual para el periódico ‘es un doloroso recordatorio de que el país está más débil, más enojado, menos esperanzado y más dividido que hace cuatro años’.

Con esta promesa, Biden le asegura al público que reconoce la magnitud de lo que se le pide que haga el próximo gobernante y de acuerdo con el rotativo, el exvicepresidente está bien preparado para eso.