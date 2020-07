Trump viaja al Comando Sur en Florida, busca apoyo para reelección

Algunos observadores critican el viaje por toda la movilización de personal y agentes de seguridad hacia una zona que presenta un alarmante rebrote de la Covid-19. (Foto: PL)

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitará este 10 de julio el Comando Sur en Miami, con la mirada en la comunidad de venezolanos residentes en el sur de Florida.

Según medios locales, para más señas, Trump se trasladará a Doral, el principal enclave venezolano allí y no puede ser de otra manera porque es hora de elecciones y de hacer balance.



El sector que votó por él en 2016, tres años y medio después -dicen-, necesita respuestas porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en el poder.



También algunos observadores critican el viaje por toda la movilización de personal y agentes de seguridad hacia una zona que presenta un alarmante rebrote de la Covid-19.



Trump revisará -anticipó la Casa Blanca- el avance de la operación antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico oriental, en marcha desde abril, la cual fue denunciada en su momento por las autoridades de Venezuela como una provocación frente a sus costas.



Estamos desplegando destructores de la Armada, buques de combate, aviones y helicópteros, guardacostas y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región, informó Trump entonces en una conferencia de prensa en la mansión ejecutiva.



El viaje al sur de Florida se produce después que Trump hiciera recientemente comentarios sobre la posibilidad de considerar una reunión con Maduro, lo que enfureció al sector más extremista de esa comunidad.



Para calmar los ánimos, Trump indicó después que se reuniría con Maduro ‘sólo para discutir su salida del poder en Caracas’, algo que no logran pese a las más diversas fórmulas empleadas por Washington para derrocarlo.



Al viejo estilo del Oeste, el gobernante republicano llegó hasta a ofrecer un pago millonario por el presidente constitucional de Venezuela y ha reiterado que aún todas las opciones están sobre la mesa, incluida la intervención militar.



Ford O’Connell, un estratega republicano con sede en el sur de Florida, opina que ese es el estado columpio más importante en 2020.



El estado tiene 29 votos electorales, hecho que lo convierte en uno de los premios más solicitados en la contienda presidencial.



Durante una reciente entrevista con Prensa Latina, el abogado José Pertierra advirtió que ‘no hay camino hacia la Casa Blanca sin pasar por Florida’.



Trump ‘necesita el voto de la ultraderecha cubana, de la ultraderecha venezolana, pero ahí el tiro suelto son los puertorriqueños’, opinó.



Pero el cálculo puede fallar, alertó Pertierra, porque en Florida hay más de un millón de puertorriqueños que no comulgan con Trump, especialmente después del huracán María en 2017, cuando al hacer un viaje relámpago San Juan solo le tiró ‘papel sanitario a la gente’.