Un caballo tumba a Yanieski Duardo de la Serie Nacional

Duardo ha trabajado en doce juegos, todos como relevista y ha salvado ocho. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

El lanzador espirituano Yanieski Duardo Rojas se recupera de manera satisfactoria de una severa lesión tras sufrir un accidente al caerse de un caballo el pasado domingo, hecho que lo sacará de la rotación de los Gallos por unos días

“Estoy un poco mejor, aunque me duele aun la herida. Ya veo mejor del ojo —me comentó a Escambray vía celular desde su casa en la comunidad trinitaria de San Pedro—. Me estoy poniendo fomentos y ha bajado la inflamación, además tomando antibióticos”.

Duardo ya se recuperó del susto que pasó el pasado domingo, mientras disfrutaba de un descanso “obligado” por la parada de la Serie 60 con motivo del Juego de las Estrellas, que al fin pudo efectuarse este martes en el “Guillermón Moncada”, de Santiago de Cuba.

“Iba para una finca y la yegua se azoró, el basto se me resbaló y me caí. Ahí mismo me trasladaron muy rápido al Hospital de Trinidad y me dieron doce puntos en la frente”.

Por el impacto del golpe pudo haber pasado algo peor. “Caí encima del brazo izquierdo, al principio no podía levantarlo, pero ya lo puedo mover y no me duele”.

No sabe aún cuántos días estará fuera del equipo, pues debe esperar el dictamen médico. “Debo ir al consultorio médico a ver qué me dicen del tiempo de recuperación”.

Lo que sí quedó a salvo, por suerte, fue su brazo de lanzar. Con él ha protagonizado, de nuevo, una excelente campaña en su rol de cerrador.

Ha trabajado en doce juegos, todos como relevista y ha salvado ocho, para convertirse en sublíder en ese departamento en la Serie. Suma trece entradas con una sola carrera permitida para una efectividad de 0.69 pcl, whip de 1.08, ocho ponches propinados y solo dos boletos concedidos, mientras los rivales le batean para 245.

Ahora está quieto en casa hasta tanto su salud le permita volver al terreno. Para acortar los plazos mantiene un lance positivo en su mente: “Solo espero seguir ayudando a los Gallos en lo que haga falta”.

Y una convicción de pelea: ““Esto no es tanta picá pa gallo fino”.