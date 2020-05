Una sueca en la batalla cubana contra la COVID-19 (+fotos)

“Me encanta Cuba. No me imagino el día que me gradúe y me tenga que mudar de aquí para no regresar”, asegura la joven sueca y también cubana. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Suerte mi admiración por esos jóvenes que cada día tocan a las puertas o llaman a los balcones de nuestros barrios, para interesarse por la salud de todos y reportar las incidencias, como parte de una pesquisa activa salvadora. Suerte las fotografías que compartí en redes sociales. De no ser por ellas, me habría perdido conocer una experiencia excepcional, probablemente única en Cuba, de la que tuve noción cuando alguien que vio mis publicaciones me comentó sobre el particular.

Contrario a todos los pronósticos para alguien con posibilidades de estudiar en algún prestigioso centro de altos estudios en Europa, Johanna Vera Delgado, una muchacha no solo nacida, sino también crecida en Suecia e hija de padres espirituanos, decidió estudiar la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

“Al terminar el preuniversitario allá me decidí por la Medicina y quise estudiar en algún otro país. Mi mamá me sugirió Cuba, porque es aquí donde mejor se forman los médicos en el mundo; esa idea se la escuché también a muchos suecos. Al principio me pareció una locura, pero luego me entusiasmé”, cuenta en el apartamento donde reside en el reparto Olivos I, en la cabecera provincial, al término de la pesquisa del día. A su cargo están 48 familias repartidas en cuatro edificios próximos a su centro de estudios.

Johanna se toma muy en serio cada diálogo con las familias que atiende y les proporciona confianza para que le planteen sus inquietudes. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

“Yo había venido cuando pequeña, pero solo una o dos veces. Tenemos una casa en La Boca, Trinidad, pero me radiqué en casa de una amiga de mi mamá aquí e iniciamos las gestiones para obtener la ciudadanía cubana. Comencé también a prepararme para el ingreso a la Universidad. Yo acababa de cumplir los 19 años y en Español podía hablar solo lo básico para comunicarme, de Historia de Cuba no sabía nada”, comenta, sonriente.

Su suerte para aprobar los exámenes fue, asegura, la constancia y la calidad de sus profesores: Nelson, de Historia; Orsini, de Matemática y Virginia, de Español. Los tuvo que repetir al año siguiente, debido a la demora en los trámites de la ciudadanía. Ahora habla con total fluidez y rara vez se detiene a pensar en el vocablo que empleará, pero al principio, cuenta, pensó que el mundo se le vendría encima, pues salía de las conferencias sin entender ni una idea.

En cada frase suya suele haber una muestra de admiración por el país cuya cultura ama profundamente y en el cual reside como una cubana más. De aquí agradece desde la solidaridad de las personas hasta los mil y un tropiezos que ha tenido, porque crece con cada obstáculo que le aparece en el camino.

“Trato de hacerlo lo mejor que puedo. Yo los estoy cuidando de verdad”, declara Johanna al hablar de las familias de los edificios que atiende en la pesquisa activa. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Cómo asumes las pesquisas para detectar posibles casos de COVID-19?

“Trato de hacerlo lo mejor que puedo. Siempre digo que con lo poco que puedas hacer por lo menos estás haciendo algo para ayudar en esta situación, uno siente que va dejando una huella. A veces me digo: tienen suerte estas personas, porque yo los estoy cuidando de verdad. Sé las enfermedades de cada una de ellas y lo tomo en serio. A veces anoto hasta los medicamentos que usan en cada caso.

“Hago mi propio esquema. Mis edificios son 29, 22, 23 y 24. Pesquiso de lunes a viernes; el primer día recorro todas las casas y después voy llegando a las que me preocupan y a las que no pude ver ese día, porque no había nadie o estaban cerradas. Me gusta que las personas sientan que son tenidas en cuenta y que pueden, cuando me ven pasar, hablarme de una inquietud. El sábado hacemos el intercambio con la profesora, para ayudar a la doctora del consultorio”.

Ninguno de sus pacientes ha enfermado, pero le tocó guardar aislamiento en casa durante 14 días, ya que la primera persona fallecida en la provincia por causa de la enfermedad era una señora que vivía en su propio edificio y en su misma escalera, y que acababa de retornar de España.

Acá te ha sorprendido una situación muy excepcional. ¿Sientes miedo?

“En Suecia tengo no solo a mis padres, también a mi hermana y mis sobrinos. Más bien tengo miedo por ellos: si a mi mamá le pasa algo yo estoy aquí; ella tiene que pensar en mí y por eso le digo que se cuide. Yo también me cuido mucho, pensando en ella”.

¿Te lamentas de haber tomado la decisión de venir?

“No me canso de repetir una y otra vez por qué vine a dar acá. Allá también los estudios son gratuitos, así que no fue por eso.Me gusta inventar, hacer nuevas cosas, pero que sean productivas. A mí me da felicidad pensar que un día podré ser un ejemplo para las personas que no se atreven a salir de su burbuja y a hacer algo diferente.

“Quiero poder contarles a mis hijos, enseñarles a que no tengan miedo de buscar sus sueños.Aquí se aprende más de la vida que de Medicina; yo he aprendido mucho y no me voy a arrepentir. Venir para acá ha sido una de las mejores decisiones en mis 24 años de vida.

“Me encanta Cuba, siempre va a ser mi casa. No me imagino el día que me gradúe y me tenga que mudar de aquí para no regresar; eso no existe en mi cabeza. El día que yo vaya para el cielo quiero poder mirar hacia atrás y decir no que tuve muchas cosas materiales —que no me faltan—, sino experiencias, recuerdos bonitos y memorias que no se pueden comprar con dinero”.