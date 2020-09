Guterres: Vacuna contra la COVID-19 debe considerarse bien público

Guterres llamó a acelerar los desarrollos científicos en la producción y el diagnóstico de vacunas a través del Acelerador ACT. (Foto: PL)

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este 10 de septiembre que cualquier vacuna contra la Covid-19 debe considerarse un bien público global, disponible y asequible para todos.

Durante su mensaje al Consejo de Consultas del Acelerador ACT de acceso a las herramientas contra la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó que el nuevo coronavirus no respeta fronteras y hace faLta mas cooperación para contenerlo.

Además, llamó a acelerar los desarrollos científicos en la producción y el diagnóstico de vacunas a través del Acelerador ACT.

Para una lucha eficaz contra la Covid-19 se necesita superar los intereses nacionales, empezar a tomar decisiones políticas y aportar fondos adicionales, señaló el máximo representante de Naciones Unidas.

Los tres mil millones de dólares ya asignados forman el capital crucial para la primera fase del Acelerador ACT, pero ahora se necesita 35 mil millones de dólares adicionales para pasar de la fase inicial a la ampliación e impacto, detalló.

De acuerdo con cifras de la OMS, actualmente más de 30 vacunas candidatas contra la Covid-19 atraviesan por diferentes fases de las pruebas clínicas en varias partes del mundo.

Según enfatizó Guterres, la amenaza de seguridad global número uno hoy es el nuevo coronavirus, ese es ‘nuestro enemigo común’.

En estos momentos seguimos luchando para tomar de manera colectiva las decisiones y dedicar todos los recursos que necesitamos para derrotar esa amenaza, observó.

Pero urge comenzar de inmediato a expandir de forma masiva las herramientas nuevas y existentes que puedan responder rápidamente a nuevos casos y brindar un tratamiento vital para suprimir la transmisión y salvar vidas, especialmente durante los próximos 12 meses, añadió el diplomático portugués.

Muchos ponen sus esperanzas en una vacuna, pero seamos claros: no hay panacea en una pandemia y una vacuna por sí sola no puede resolver esta crisis, por lo menos no a corto plazo, subrayó.

El secretario general también enfatizó en la necesidad de construir mayor confianza.

‘Para que cualquier vacuna funcione, la mayoría de hombres, mujeres y niños de todo el mundo deben estar dispuestos a aceptarla.’

Sin embargo, precisó, la desconfianza en las vacunas aumenta en todo el mundo y hay informes alarmantes de grandes segmentos de la población en algunos países que indican su desinterés o incluso su negativa a una futura inmunización.