Venezuela: Asamblea Constituyente culmina sus funciones

Diosdado Cabello destacó los esfuerzos que hizo el órgano por el sostenimiento de la paz en Venezuela. (Foto: PSUV)

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela cesó este martes sus funciones de forma definitiva tras rendir cuenta del balance de gestión 2017-2020.

Al presentar la sesión final su presidente, Diosdado Cabello, destacó la trascendencia de ese ente legislativo convocado por el pueblo en medio de una convulsa crisis política y social, y cuya instalación llevó al país a un momento de paz.

‘Estamos entregando un país en paz, con una Asamblea Nacional (AN) recién electa con participación diversa de sectores políticos que asumieron el reto democrático de mantener la constitucionalidad y respeto a la decisión del pueblo soberano’, recalcó el también dirigente socialista en su intervención.

Señaló que la tarea de los hombres y mujeres que supieron cumplir con lealtad, responsabilidad y sacrificio el compromiso asignado no culmina porque la calle sigue esperándolos y la patria aún espera por sus servicios.

‘Sigamos el ejemplo de nuestros Libertadores Bolívar y Chávez, para resistir, luchar en unión Cívico-Militar con lealtad y valor para conquistar la victoria definitiva y defender la libertad, soberanía e independencia de la Patria contra el enemigo imperial de estos tiempos y lograr la suprema felicidad de nuestro pueblo, llevando como guía el Árbol de las Tres Raíces y la Constitución Nacional’, subrayó.

Durante el acto de entrega en el Palacio Federal Legislativo, de Caracas, Cabello recordó que ese ente se instala entonces porque la institucionalidad estaba en peligro, estaban en juego los intereses de la patria.

El también diputado electo a la AN aseveró que los comicios del pasado 6 de diciembre fueron posibles gracias al trabajo de la ANC, ‘a esas elecciones no llegamos por obras caídas del cielo, no, tuvimos que trabajarlas y eso fue gracias a la labor de la Constituyente’.

En ese orden de ideas, expresó que un Parlamento está para procurar el bien común, con políticos de verdad y manifestó que en Venezuela se necesita una oposición de verdad, que no dependa de Estados Unidos, Colombia, ni de la Unión Europea, sino de los votos y voluntad del pueblo.