Venezuela denuncia ingreso a sus aguas de embarcación de EE.UU.

Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela. (Foto: PL)

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció este 24 de junio que un buque de la marina del gobierno de Estados Unidos se acercó a 30 millas de las costas del país.

Durante el acto de conmemoración por el aniversario 199 de la Batalla de Carabobo y de la creación del Ejército Libertador, Padrino calificó este acto -ocurrido la víspera- de una provocación, propia de la actitud arrogante de un gobierno que pretende acabar con la soberanía del país por la vía de la violencia.



‘Estos actos cuestionan nuestro derecho marítimo y la vigilancia permanente en nuestras aguas jurisdiccionales’, manifestó el ministro, al tiempo que alertó al ejecutivo norteamericano a no atreverse a ejercer operaciones militares en aguas venezolanas, pues recibirán acciones por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



En tal sentido, Padrino destacó que Venezuela necesita de una unión nacional sin precedentes ante las agresiones del gobierno estadounidense, y aseguró que mientras más ataques, más unido estará el pueblo de la nación bolivariana.



Exhortó de igual forma a los venezolanos y a la FANB a aumentar el compromiso con la paz nacional, a propósito del inicio del año bicentenario de la Batalla de Carabobo.



Padrino reconoció también la valentía del presidente constitucional, Nicolás Maduro, de convocar a distintos sectores adversos para entablar un diálogo que conlleve a garantizar la soberanía en el país.



‘Aquí no va a haber golpe de Estado, ni junta de transición, ni gobierno de facto. Aquí habrá elecciones populares, libres, eso es lo que corresponde constitucionalmente’, apuntó.



Por su parte, el comandante general del Ejército Bolivariano, Alexis Rodríguez, ratificó la lealtad de los soldados venezolanos a la independencia y soberanía del país sudamericano y recordó la estrategia llevada a cabo el 24 de junio de 1821.



Al respecto, expresó que no se puede hablar de Carabobo sin tener una visión amplia de los antecedentes que marcaron el proceso independentista; ‘esta batalla mantiene la conciencia viva del pueblo venezolano’, ratificó.



Manifestó a su vez que todos los funcionarios de la FANB están a las órdenes del país y organizados para el combate, al tiempo que resaltó la decisión del gobierno y pueblo venezolanos de no aceptar el chantaje, la utilización de mercenarios, ni bloqueos que atenten contra la seguridad nacional.