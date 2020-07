Ventas en MLC: El objetivo es oxigenar la economía, no detener la venta en CUC

En estos momentos no se va a vender en MLC ningún producto que no se haya vendido ya en CUC, aclaran a Escambray. (Foto: Yosdany Morejón/ Escambray)

Ante las lógicas dudas que puedan presentar los espirituanos sobre la ampliación de las ventas en moneda libremente convertible (MLC), Kenier Aguiar Ramos, director de la Cadena Caribe en la provincia, accedió a dialogar con Escambray para esclarecerlas y evitar así, comentarios malintencionados.

Hasta su oficina llegamos sin muchas formalidades y enseguida fuimos directo al grano, como él mismo sugirió:

“A partir de lo indicado por la máxima dirección del país y también por la dirección de la Cadena, se decidió ampliar la comercialización en moneda libremente convertible en tres establecimientos más: la unidad El Encanto, en Trinidad, y Dos Leones, en Sancti Spíritus, venderán aseo personal, mientras que en La Colonia podrán encontrar ferretería, alimentos frescos y algunos productos de aseo”.

El resto de nuestras tiendas (103) seguirán prestando el habitual servicio y ofertarán sobre todo, alimentos y dentro de ese grupo, los productos frescos y el pollo.

Kenier Aguiar Ramos, director de la Cadena Caribe en Sancti Spíritus. (Foto: Yosdany Morejón/ Escambray)

¿Tendrán preferencia las tiendas en MLC?

“La intención de la empresa es mantener el comercio en ambas monedas (CUC Y MLC). En este minuto recibimos mercancías para las dos formas de comercialización. No hay intención alguna de favorecer las ventas en MLC por encima de las que se realizan en CUC.

El pueblo seguirá protegido. La venta de pollo continuará en CUC, también el detergente de pequeño formato. Nadie se puede confundir, el objetivo de la medida es oxigenar nuestra economía para luego comprar productos y continuar la venta en CUC.

¿Habrá modificaciones de precios?

“Los productos frescos no van a recibir modificaciones ni en CUC ni en MLC. De existir algún cambio en el fututo, será informado a través de los medios de comunicación.

Ahora mismo se están destinando para la venta en MLC los productos de gama alta. Me refiero a los no tan necesarios o no tan básicos, cuyo costo es superior por ser importados.

No obstante se va a mantener la venta en CUC de leche condensada, leche evaporada y leche en polvo.”

Para los espirituanos La Colonia es un símbolo de la ciudad. ¿No le preocupa “ceder” este establecimiento tan amplio, en el cual se “agilizan” las colas, al comercio en MLC?

“Decidimos que fuera La Colonia porque está subutilizada. Al primer piso del establecimiento ya no llegan los productos que se necesitan para colmar sus espacios.

Hoy con un pequeño mantenimiento ha cambiado su estructura y estética.

En un futuro el establecimiento se ampliará porque reúne los requisitos para trasladar hasta allí, la venta de equipos electrodomésticos que hoy se efectúa en La Época. Eso será, reitero, en un futuro y en su primera planta.

No hemos querido implementar esa idea desde un inicio porque podríamos “contaminar” la tienda; ya que una cola para adquirir neveras o aires acondicionados tipos split, atentaría contra el buen desempeño del servicio.

Pero, no te voy a mentir, ese es el futuro: concentrar en una sola unidad todos los productos que podamos vender en MLC.

Hoy hablamos de tres tiendas, pero si la experiencia marcha bien la Cadena Caribe en Sancti Spíritus sumaría otros establecimientos a la comercialización en MLC?

“En esta etapa solo funcionarán las tres unidades antes mencionadas, de conjunto con La Época en el municipio cabecera y El Regalo, en Cabaiguán.

Pero si el país decidiera u orientara más adelante continuar con la ampliación, entonces crearemos las condiciones, pero te aclaro: la intención es mantener el mercado en CUC. Que nadie piense que este va a desaparecer, porque eso no va a ocurrir.

¿Cómo asumen los nuevos retos?

“Es fundamental la comunicación y la coordinación con la Policía Nacional Revolucionaria y el Consejo de Defensa Provincial. Pero te digo más, todo nuestro personal, cuando se enfrenta a un desafío de este tipo, se traslada hacia las nuevas unidades y nos esforzamos en que todo quede impecable.

Hasta este minuto en el cual tú y yo conversamos, no se va a vender en MLC ningún producto que no se haya vendido ya en CUC. Quizás en otro momento puedan existir productos de gama alta diferentes, pero hoy nadie puede especular que en las nuevas tiendas habrá mercancía “especial”.

Existen muchas inquietudes sobre la comercialización del llamado gres cerámico, o recubrimiento para pisos. ¿Cómo queda organizada su venta?

“Una parte de este producto se venderá en MLC, sobre todo los formatos de gama alta, o las losas grandes, como le dice el pueblo. Por ejemplo el gres cerámico superior a los 40 por 40 centímetros, la caja.

Por supuesto que la otra parte del producto se ofertará en CUC como hasta ahora se ha hecho.

Hoy en la provincia tenemos un nivel de inventario que nos posibilitará comercializarlo en MLC, cuando las condiciones lo permitan.

Ya en Sancti Spíritus hemos vendido más de 5 contenedores en CUC y por eso, el gres cerámico que ahora mismo tenemos disponible para su venta en esa moneda se destinará al resto de los municipios.

Especifico que el gres cerámico en MLC se venderá solo en la ciudad cabecera provincial. Hemos calculado comenzar esta experiencia a partir del primero de agosto, en el Kiosco El Jazmín, ubicado en la antigua fábrica NELA. Si podemos antes, lo haremos.

¿Las tiendas en MLC tendrán un horario diferente?

Mantienen el mismo horario que el resto de los establecimientos: de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde; y el domingo de 9 a.m. a 12 p.m.

Si en algún momento existiera un producto que motivara extender la venta más allá del horario, se hará, pero si el producto se puede guardar, entonces continuaremos con la venta al día siguiente. La población debe tener en cuenta que nuestros trabajadores están, en ocasiones, hasta 12 horas de pie y también tienen familia y hogares que atender.