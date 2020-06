Vicepresidenta argentina condena espionaje ilegal de Macri

Para la exmandataria, todo esto ha sido más que una cobertura mediática de los medios hegemónicos, una complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. (Foto: PL)

Con un contundente mensaje en el que apunta a la gestión de Mauricio Macri por un supuesto espionaje ilegal, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández señaló hoy que la asociación ilícita de la que tanto la acusaban, eran ellos.

En un mensaje difundido en twitter, Fernández acompaña con videos las veces que la citaron en varias causas abiertas en su contra por supuesta corrupción durante el gobierno macrista, e imágenes del lunes último, cuando fue citada para conocer pruebas de un supuesto espionaje hacia su persona por parte de los servicios de inteligencia en la gestión anterior.



‘Hace dos días confirmé lo que siempre supe y en definitiva siempre denuncie. Durante dos horas y medias escuche las explicaciones del juez y la fiscal de la causa de (la localidad bonaerense) Lomas de Zamora, donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita que tenía como objetivo la comisión de diversos delitos’, dice.



La exmandataria se refiere a uno de los ocho expedientes abiertos hoy por el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri, a políticos tanto de la entonces oposición como del entonces oficialismo en esa época, periodistas, empresarios, referentes sociales, organizaciones, entre otros.



Mientras el juez nos explicaba sobre un pizarrón la articulación entre narcos, agentes y funcionarios de la AFI, policías, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Macri, pude enterarme cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia, remarcó la exmandataria.



Tras subrayar que esta investigación recién comienza, Fernández manifestó que escuchó grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre su persona, el Instituto Patria, y el brazo político Unidad Ciudadana, que fundó en 2017, la punta de lanza contra todo esto.



Mientras escuchaba, dice, no podía dejar de pensar en mis hijos Máximo y Florencia, acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa. ¿Qué increíble no?, se pregunta la exmandataria y agrega: pensar que armaron cuatro causas judiciales por supuestas asociaciones ilícitas diferentes en las que por supuesto en todas me acusaban de ser la jefa.



En otro momento, la vicemandataria destaca que ahora entiende la verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. ‘En realidad estaban proyectando lo que ellos mismo eran y hacían, una verdadera asociación ilícita’, subraya sin cortapisas.



Fernández hace referencia también a los supuestos espionajes del Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza para espiar a exfuncionarios y empresarios presos, algo, dice, verdaderamente impresionante, y el papel de los medios hegemónicos.



Para la exmandataria, todo esto ha sido más que una cobertura mediática de los medios hegemónicos, una complicidad política con todo lo que pasó en Argentina.



Por último anunció que será querellante en la causa y no sabe si a esta altura se hará justicia o no. En el fondo espero que sea así, concluye.