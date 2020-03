Yamichel Pérez: Frente a la COVID-19 entrenamos en casa

Yamichel se ganó un puesto dentro de la selección nacional de béisbol ya con 30 años. (Foto: Radio Rebelde)

El jugador más Valioso de los play off de la 59 Serie Nacional de Béisbol, Yamichel Pérez, aunque recibió con mucha frustración la noticia de que no se efectuaría el Preolímpico en lo que iba a representar su debut con la selección nacional en un certamen oficial, reconoce que lo principal es la salud de las personas.



Por estos días, que no hay ningún tipo de actividad deportiva debido a la pandemia que afecta al mundo, decidimos conversar con el lanzador espirituano quien no pierde el tiempo en su vivienda situada en la comunidad “Ojos de Agua” en el municipio Taguasco.



Después de tener su mejor campaña, donde alcanzó 14 victorias, de ellas 9 como refuerzo de los “Cocodrilos”, se ganó un puesto dentro de la selección nacional ya con 30 años. “Fue una noticia un poco impactante. Luché mucho para ese momento de poder llegar al equipo Cuba. A última hora se suspendió el certamen clasificatorio a causa del virus. Lo principal es tener bien la salud, después tendremos otras oportunidades”.



Yamichel siempre ha sido un atleta constante en los entrenamientos. En esta situación difícil no pierde el tiempo. “Desde que llegué a Sancti Spíritus me he mantenido haciendo algo. Estoy trabajando a conciencia en la casa para no retornar en cero en cuanto a la forma deportiva”.

Este zurdo, quien tiene en el control su principal arma, entrenaba con los Gallos en el estadio José Antonio Huelga, antes de que los peloteros retornaran a sus casas. “Estuve una semana practicando aquí en Sancti Spíritus, después nos mandaron para la casa y nos dijeron que nos teníamos que seguir preparando de manera individual, porque no sabemos cuándo pueda iniciar la Serie”.



Yamichel Pérez, quien fue uno de los héroes que tuvo Matanzas para conseguir la corona nacional, agradece a los espirituanos que siempre estuvieron al tanto de sus actuaciones. “Aquí en el barrio todos me dan muestra de alegría. Me dicen que yo no me imagino como se ponían cada vez que lanzaba. Le agradezco a todos por el apoyo, a pesar de que no estaba con Sancti Spíritus y también a los matanceros porque realmente me sentí como en casa”.



El líder en juegos ganado de la pasada campaña beisbolero está consciente de que si difícil es llegar, lo es aún más mantenerse. “En todas las esferas mantenerse es complicado. A mí me faltaba pensar más a la hora de lanzar y esto lo he conseguido. Tuve una gran experiencia con los entrenadores matanceros y no está en mi mente bajar mi rendimiento, aunque reconozco que es prácticamente imposible repetir el rendimiento de la temporada anterior”.



Yamichel considera que lo fundamental es ganarle el juego a la COVID-19 y que entre todos podemos lograrlo. “Lo principal es la salud. Tenemos que cuidarnos todos, así cuidamos a nuestra familia y a los vecinos. Estamos esperando que inicie la 60 Serie Nacional para seguir dándole alegrías al pueblo. Les pedimos que se queden en casa y así ponemos nuestro granito de arena para ganarle este juego a la COVID-19”.