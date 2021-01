60 SNB: Alazanes encierran a los Leones

En siete entradas, Lázaro Blanco solo permitió cuatro hits y ponchó a seis. (Foto: Internet)

Un soberbio trabajo monticular del derecho Lázaro Blanco bastó para que Granma saliera airoso 3-0 vs Industriales y empatara los cuartos de final en partido efectuado en el estadio José Antonio Huelga, la burbuja espirituana.

Blanco fue indescifrable para los bateadores azules a quienes no les dio libertades en siete entradas y un tercio al permitir solo cuatro hits y ponchar a seis.

Al término del encuentro, durante la conferencia de prensa, Lázaro explicó las claves de este saldo: “estaba de contrato pero mi equipo paró al no clasificar para la final y me mantuve entrenando. Lo que más me golpeó fue que estuve como tres días viajando por cuestiones de la pandemia, en casa me mantuve haciendo algunos ejercicios, abdominales y como dice el director, el equipo necesitaba que lanzara hoy y lo hice con tan solo tres días de entrenamiento, hice los ajustes con los entrenadores de pitcheo para poder lograr una salida de calidad, lo importante es la dedicación y la entrega que uno le ponga al entrenamiento y la dedicación para que todo salga bien. En este juego apliqué lo que siempre hago: mi mentalidad es tratar de sacar el primer out de cada entrada y estar encima de los bateadores y llevarlos a que le tiren al lanzamiento que yo quiera”.

Del resto se encargaron los relevistas Miguel David Paradelo y Kelbis Rodríguez, quien se anotó salvamento.

Por los giraldillos no lo hizo tan mal Maykel Taylor. Solo que los alazanes, urgidos de empatar el choque, le aprovecharon su descontrol (regaló seis boletos) y ya en el cuarto le fabricaron dos carreras que hubiesen bastado para ganar, cuando Darien Miguel García le despachó un cuadrangular con uno a bordo. La otra se la fabricaron en el quinto

Según declaró en la conferencia Taylor no considera que el resultado tenga que ver con deudas de entrenamiento: “mi proceso se demoró un poco y pasé unos dos meses y medio sin lanzar, pero me siento bien, me traté de enfocar en la zona, no salió el resultado esperado, pero en general fue bueno, solo un lance que costó el juego, eso era sabido, sobre todo porque enfrentamos al mejor pitcher de Cuba”.

Con este triunfo, el cruce se empató a una victoria por bando lo que impone que haya que ir, al menos hasta ahora, hasta el cuarto encuentro.

En la habitual conferencia de prensa Guillermo Carmona, director de los azules, consideró que “fue un buen partido donde hubo dominio de los lanzadores, pero superior Lázaro Blanco, con un gran día, mucho dominio de los lanzamientos, lanzando siempre en la zona baja y no pudimos conectarle. Ellos le adivinaron una curva a Maikel que se le quedó ahí y le dieron jonrón y esas dos carreras ya fueron suficientes, es una serie reñida como se pronosticaba y ahora a esperar el desenlace del próximo partido”.

Carlos Martí también lo evaluó como “un gran partido, como deben ser casi todos los de este tipo de play off. Lázaro estuvo en una tarde magnífica a pesar de que no estaba en la frecuencia porque llevaba mucho tiempo sin lanzar, pero salió a defender la bandera, el equipo nuestro estuvo mejor y esa va a ser la tónica de los juegos que faltan,

Para el próximo juego fueron anunciados para lanzar por Industriales Pavel Hernández y por Granma, César García.