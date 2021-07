Abdala en Sancti Spíritus: “Esto es lo mejor que me ha pasado”

“Gracias, muchas gracias a los científicos cubanos y a mi Dios por permitirme la posibilidad de ser vacunada con la primera dosis de Abdala. Me siento un poco más tranquila porque avanzamos por el camino de la inmunización.

Neida Martínez

“No obstante, tenemos que seguir cuidándonos para no contraer la enfermedad y no propagarla más. Esto ha sido lo mejor que han inventado, nos da seguridad para seguir viviendo; hemos pasado momentos duros, pero saldremos adelante. Yo me he cuidado, tengo 68 años y ya estoy vacunada”. (Neida Martínez González, vecina de la zona del Hotel Deportivo, en Sancti Spíritus)

LA REVOLUCIÓN SE HA PROPUESTO SALVARNOS

Rafael García

“Esto es lo mejor que me ha pasado en los últimos tiempos, hemos avanzado y seguiremos avanzando, gracias al Estado cubano y a la Revolución que se ha propuesto salvarnos y lo logrará con esta vacuna”.

¿Qué le recomienda al resto de los espirituanos?

“Que se protejan para que puedan disfrutar de este momento para que sientan el beneficio de Abdala en su hombro”. (Rafael García Antúnez, 71 años)

AGRADECIMIENTO INFINITO

Yohan Pérez

“Este es un día feliz, no solo para mí, sino para el resto de las familias espirituanas; el agradecimiento es infinito, máxime cuando sabemos el esfuerzo del país para lograr esta vacuna en medio del bloqueo, sin los recursos suficientes. Nadie puso en dudas nunca que los científicos cubanos se crecerían y demostrarían su valía para lograr todas esas vacunas que salvarán vidas de cubanos y de otras personas en el mundo”. (Yohan Pérez Cañizares, 39 años)

ESTARÉ APOYANDO HASTA EL FINAL DE LA VACUNACIÓN

“Desde mi posición, primero como pesquisadora y ahora como auxiliar de enfermería, te digo que en el rostro de las personas solo hay alegría. Nos encargamos del chequeo de la presión arterial y demás signos vitales a las personas antes de que pasen al área de inmunización y todos se muestran agradecidos.

“La vacunación se inició a las 8:00 a.m., pero desde muy temprano estuvimos organizando las áreas y en espera de la llegada del primer paciente. Algunos sienten que les sube un poquito la presión, lo que es normal por la emoción, aunque todo el personal de Salud está atento y seguro de que todo saldrá bien”. (Legna Pérez González, estudiante de segundo año de Enfermería)

Legna Pérez