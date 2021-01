Actualizan registro de consumidores en Sancti Spiritus

Para acceder a las nuevas libretas se requiere el Carné de Identidad de todos los miembros del núcleo familiar. (Photo: Vicente Brito / Escambray).

Las Oficinas de Registro de Consumidores, popularmente conocidas como Oficoda, están inmersas en un proceso de reordenamiento que incluye la depuración de los listados de consumidores, como parte de la reorganización del Comercio que en el país comenzó el pasado año y permitirá tener registros menos vulnerables.

De acuerdo con Daniel Peralta Morales, especialista principal en la Dirección Provincial de Oficoda en Sancti Spíritus, desde que se inició la entrega de la nueva Libreta de Abastecimiento, se exigió la presentación del Carné de Identidad de cada miembro del núcleo familiar, en aras de viabilizar el proceso.

Aunque desde1991 está en vigor la Resolución No. 78 del Ministerio de Comercio Interior, que establece que toda persona inscrita en su núcleo que sea recluida en centros penitenciarios o en hogares de ancianos, esté hospitalizada de manera permanente o resida en el extranjero por cualquier motivo más de tres meses debe causar baja de la tarjeta de ventas de productos normados, muchos ciudadanos violan lo establecido.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, precisó Peralta, hasta el momento se reportan en toda la provincia13 555 consumidores que ya no residen en el país, y todavía reciben la canasta básica familiar normada. “Antes de llegar esa lista ya se les había dado baja a 1 422 consumidores y quedaron pendientes más de 12 000, grupo que esperamos depurar en los próximos días”, puntualizó.

Se trata de racionar los excesos y hacer más equitativa y justa la distribución de alimentos que son subsidiados, aun en la difícil situación económica que atraviesa el país, agravada por la pandemia y el recrudecimiento de las medidas restrictivas de Estados Unidos contra Cuba.

No obstante, precisó el funcionario, conocemos que todos los miembros de la familia no siempre están presentes, de ahí que se ha orientado a los administradores que en caso de que la persona esté fuera de provincia temporalmente, pero dentro del país, los presidentes de los CDR pueden atestiguar que la persona no vive en el extranjero. Nadie, aclaró, por esas causas dejará de adquirir la cuota correspondiente, porque la indicación es que se le dé baja al que no está, aclaró.