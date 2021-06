AHS en Sancti Spíritus: Eternamente joven

Pensar en un mejor funcionamiento de la AHS movió el debate. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

No pretende quedarse detenida en el tiempo. Mucho menos aspira a la inmovilidad. Negarse a envejecer significa revolucionar, transformar, dinamizarse a sí misma y transformar su contexto. Son esas las máximas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), cuando ya siente sobre sus hombros el peso de 35 años.

Por tal motivo, y sorteando la compleja situación epidemiológica de Sancti Spíritus, hasta la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de la ciudad del Yayabo, llegó una representación de la dirección nacional de la organización para palpar de cerca inquietudes, preocupaciones y aspiraciones que conducen el funcionamiento de lo que para gran parte del centenar de sus miembros en este territorio resulta la aliada fiel de su creación.

Ha sucedido igual en varios sitios del país en el contexto de su cumpleaños, el venidero 18 de octubre, mucho más madura a la hora de aportar al país.

Con sinceridad y sentido de pertenencia transcurrió el debate, antecedido por los músicos en días anteriores y que marcó el inicio de un proceso que culminará con la realización de la Asamblea Provincial de la filial espirituana de la AHS.

Bastó la visualización de un video resumen de cómo a nivel de país se ha trabajado, sobre todo en el último período, con el nasobuco como fiel acompañante y distantes de los públicos como medida vital para la salud de las personas.

“Nos corresponde cultivar la crítica como ejercicio de criterio basado en el concepto que nos legó José Martí. Vivimos rodeados de muchos problemas, pero nos corresponde a nosotros mismos resolverlos. Frente a la descalificación que hoy vive el proceso político y social hay que enfrentarlo desde la lógica de Palabras a los intelectuales. No sólo en las redes sociales, donde la lucha es y será desleal, sino en cada uno de nuestros espacios con la visualización de nuestras más legítimas creaciones”, reconoció Juan Carlos Ramírez Sierra, ganador de una mención en Ensayo, junto a Lisandra Lefont, en el Premio Calendario 2021.

Tal criterio motivó volver sobre la base de la cultura cubana que nació hace 60 años al calor de los intensos intercambios entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y la vanguardia de los procesos creativos de la nación, los cuales sintetizan la voluntad transformadora, anhelo de todo ser humano de bien.

“Pensando en lo vivido durante los tres días del año 1961, con Fidel al frente, nos corresponde expandir mucho más nuestros criterios porque eso hace que las personas nos identifiquen y que podamos contribuir más a la sociedad”, exhortó Yasel Toledo Garnache, vicepresidente nacional de la organización, quien informó que por estos días varias editoriales alistan publicaciones dedicadas al aniversario del hecho que hizo germinar la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Y en ese necesario protagonismo se reconoce como insuficiente el aprovechamiento de las becas y premios que ofrece la AHS, con los que se respaldan los procesos creativos de los menos experimentados.

Los asociados insistieron en la necesidad de asumir el ejercicio del criterio en cada uno de los espacios creativos. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

Sobre este asunto pudo dar fe de sus beneficios la profesora, música e investigadora Dianelys Hernández Oliva, merecedora de la Beca de Creación El Reino de este Mundo 2020, lo que le ha permitido materializar su propuesta doctoral a fin de legar un diseño curricular para la formación musical en el nivel elemental de la Enseñanza Artística, específicamente en el contrabajo.

“Desde mi llegada a la asociación hasta ahora soy otra y la AHS aquí también ha madurado. La sección de Crítica e Investigación es pequeña, pero no por ello nos hemos quedado de brazos cruzados. Gracias a la aplicación WhatsApp realizamos sistemáticamente acciones de superación para seguir desde la ciencia siendo útiles”, apuntó.

Entre una y otra intervención se conoció una noticia esperada y anhelada por muchos años en predios espirituanos: finalmente las artes visuales espirituanas cuentan con un espacio físico para plantar acciones comerciales.

El lugar escogido es la segunda sala de la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, en el mismísimo corazón del bulevar, y acogerá a todos los artistas de la provincia. Ahora queda consolidar con el resto de las instituciones involucradas la legalización de las propuestas que se expenderán.

Dicho deseo había sido analizado en cuanto encuentro formal e informal se había suscitado por los artistas del patio, miembros o no de la AHS.

“Este nuevo espacio viene a saldar una deuda. Creo que en Sancti Spíritus es donde mayor número de galerías existe, algo que con anterioridad también fue preocupación, al igual que con las acciones de promoción. Hoy contamos con los medios de comunicación a nuestra disposición”, acotó Omar Fernández Galí, Cuti, líder del taller de grabado, lugar donde se moldea el futuro de esa expresión artística.

Igualmente, se debatió un tema que aún desvela a la filial espirituana: el premio Casatintas. Cuando en el 2019 se retomó su convocatoria y mereció el lauro el hoguinero Erian Peña Pupo por su texto No me olvides, se pensó que el rosario de contratiempos de dicho lauro con sello espirituano había terminado. Mas otra vez parece zozobrar. A pesar de que en la convocatoria se aseguraba que sería publicado, Ediciones Luminaria decidió que pondría en consulta la calidad del mismo. Por supuesto que la valía de sus páginas primó, pero vino a formar parte del catálogo previsto para publicar en este 2021. Primero, incidió el cambio de directivos, pues en las entregas no se recordó su existencia y, luego, la escasez de papel.

Desde entonces, el joven autor espera una respuesta que nadie se ha detenido a dar y el premio Casatintas, uno de los acuerdos que ha sobrevivido de congreso en congreso, no se ha podido volver a convocar.

También se meditó sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales para la promoción del arte y cómo se precisa conducir a todo el gremio con mayor unión para que las acciones no sean escasas y arrastradas por rutinas individuales. En ese sentido, el artista visual Ángel Luis Méndez Montagne resumió acertadamente sobre el mayor reto del presente al desmontar la imagen que identifica la campaña por el aniversario 35 de la AHS: “Tenemos que inyectarnos de esa sangre para que nos mueva, transforme y convoque”.