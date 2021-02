Aislamiento de los contactos, clave para detener elevada incidencia de la COVID-19

En el encuentro, alrededor de una decena de gobernadoras y gobernadores dieron cuenta del comportamiento de la epidemia en sus provincias. (Foto: Estudios Revolución)

La capital sigue siendo el centro de la epidemia del nuevo coronavirus en Cuba. Con 480 casos durante la jornada del jueves, y en todos los municipios, en los últimos quince días ha acumulado un elevado número de casos confirmados de COVID-19: 6 031, que en números redondos representa el 50 por ciento de los reportados en el país en el período.

Las autoridades de la provincia, empero, consideran que el cambio de la situación —para bien— no demora. El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es del criterio de que hasta que no se ingresen todos los contactos de las personas detectadas, no podrán bajarse las estadísticas negativas.

«En los últimos nueve días la tendencia era a decrecer, pero en los tres últimos han sido los peores para La Habana», reflexionaba el Jefe de Estado en la reunión de este viernes del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, a la que asistió el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura.

El gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, coincidiendo con el mandatario, informó que las capacidades para ingresar en centros de aislamiento a los contactos se han venido incrementando, incluyendo la incorporación de instalaciones que estaban destinadas a viajeros internacionales, las que han empezado a liberarse tras la reducción de los vuelos.

La vida ha ido demostrando que el aislamiento domiciliario de los contactos no ha dado los resultados esperados, señaló el regente territorial, en clara alusión al incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias al interior de los hogares de personas vinculadas a casos positivos o sospechosos. (En otras palabras, a la indisciplina social).

Las medidas que se han ido adoptando en la capital en las últimas semanas, sin embargo, ya tienen que ir arrojando resultados, se mostró confiado García Zapata

Conducida por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión diaria del Grupo temporal participaron también Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, junto a otros vice premieres y varias ministras y ministros.

En el encuentro, tomando como guía la presentación del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, alrededor de una decena de gobernadoras y gobernadores dieron cuenta del comportamiento de la epidemia en sus provincias y las acciones de prevención y control, las que fueron interpeladas por Díaz-Canel, especialmente sobre lo que sucede en las provincias orientales.

Desde el inicio de la epidemia al 11 de marzo de 2020 hasta el pasado jueves, Cuba reportaba 36 595 casos confirmados a la COVID-19, de ellos 32 219 son autóctonos, para una tasa de incidencia de 288 por 100 000 habitantes, y 4 376 importados.

Mantienen el indicador más elevado las provincias de La Habana (con 282,09 por 100 000 habitantes), Guantánamo (257,70), Santiago de Cuba (171,05) y el municipio especial Isla de la Juventud (141,35). El país acumula 257 fallecidos por esta causa, para una letalidad de 0,70 por ciento.

Hasta el 11 de febrero se reportan 190 países con casos de COVID-19, con un acumulado de 107 974 831 casos confirmados y 2 367 786 fallecidos, para una letalidad de 2,19 por ciento. A nivel planetario, el jueves se contabilizaron 25 446 806 casos activos.

En la región de las Américas se acumulaban 48 560 436 casos confirmados, el 44,97 por ciento del total de los reportados en el mundo, y 1 132 956 fallecidos, para una letalidad de 2,33 por ciento. El jueves reportaba 11 346 362 casos activos.