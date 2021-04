Aprueba Consejo de Defensa Municipal de Sancti Spíritus medidas restrictivas para controlar la pandemia

Las medidas están dirigidas en lo fundamental a limitar la movilidad de las personas. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Nuevas medidas de restricción de movimiento y de reordenamiento de las actividades laborales fueron anunciadas este jueves 22 de abril, a través de la radio, por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal en la cabecera de provincia.

Julio Luis Jiménez López, al frente de la mencionada estructura y máximo dirigente del Partido en el municipio, explicó que en los últimos 15 días se ha registrado un incremento significativo de casos positivos, toda vez que la percepción del riesgo sobre esta peligrosa enfermedad por parte de la ciudadanía se ha descuidado y la situación, en consecuencia, es muy complicada.

Al anunciar un grupo de medidas dirigidas en lo fundamental a limitar la movilidad de las personas, aludió al llamado que han hecho las direcciones del Partido, el Gobierno y el Consejo de Defensa Provincial para continuar desarrollando la economía. “Pero lo primero que se precisa hacer para lograr eso y mantener la vitalidad del municipio es proteger la vida de las personas, y hemos sido testigos en estos días de indisciplinas cometidas por compañeros que no están acatando las medidas dispuestas, por lo que se ha decidido tomar decisiones más drásticas en aras de procurar mejores resultados”, manifestó.

También recordó que los modelos matemáticos y pronósticos que realiza el grupo de especialistas que tienen a su cargo esa misión, indican un incremento de casos positivos en el municipio en los días venideros, atendiendo al alto número de personas contagiadas y al número de contactos de cada una de ellas.

Según Jiménez López, los recorridos y monitoreos en los últimos días por los distintos lugares de la ciudad de Sancti Spíritus confirman la presencia masiva de personas en las calles, caminando o haciendo ejercicios. “Hay niños en las calles y plazas en medio de sus juegos, y todo eso va en contra de las medidas que se han adoptado para evitar mayores niveles de contagio con el SARS CoV-2 y la muerte, por esa causa, de cualquier ciudadano”, dijo.

Alexis Lorente Jiménez, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, informó de algunos datos que alarman por lo que representan. “En lo que va del 2021 en el municipio han enfermado 141 pacientes con más de 60 años, de ellos, al presentar patologías asociadas, han fallecido seis personas hasta el día de hoy”, apuntó.

También declaró que en esta etapa han enfermado de COVID-19 91 niños, una cifra importante y estremecedora, a pesar de todas las medidas que se han adoptado.

De acuerdo con su valoración, tal realidad no se corresponde con la demanda, al comienzo de este rebrote, de numerosas personas que solicitaban el cierre de las escuelas, no obstante lo cual, ahora que los centros educacionales no están abiertos, los menores enferman y en algunos casos llegan Al estado de grave.

Al pasar a exponer las nuevas medidas, Lorente Jiménez detalló que: “A partir de este jueves 22 de abril se prohíbe el movimiento de personas después de las 6:00 p.m. De lunes a viernes todas las instituciones cerrarán a las 5:00 p.m. y en el caso de las entidades de la Gastronomía y el Comercio extremarán el incremento de la elaboración de alimentos para vender, pero solo hasta esa hora. Los sábados la circulación de las personas deberá recesar a partir de las 4:00 p.m. y el domingo se procurará que todas se mantengan en sus casas”.

En concordancia con lo anterior, compras y otras labores imprescindibles deberán realizarse entre lunes y sábado, para que el domingo nadie se vea obligado a dejar la casa por esa razón.

Añadió el Vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal que se realizará una nueva revisión en cada centro laboral para que en ellos permanezcan, en función de la actividad que realizan, solo los trabajadores imprescindibles, y que se ha indicado realizar una evaluación lo más objetiva posible del teletrabajo y del trabajo a distancia.

Se prohíben todas las actividades deportivas, apuntó, incluida la práctica de deportes en pistas, avenidas y paseos; se prohíbe, igualmente, la presencia de jóvenes y niños en espacios públicos en función de ciertas modalidades deportivas que se han fomentado en los últimos meses. También se aplicarán medidas drásticas, consistentes en multas, a los familiares que permitan el incumplimiento de lo indicado por parte de sus menores. “Los niños tienen que estar en las casas”, sentenció el también doctor.

Paralelamente, indicó, se hará una nueva evaluación acerca de los vehículos automotores que están autorizados a circular, garantizando aquellos que mantienen la economía en el municipio. Otras de las medidas consisten, abundó la fuente, en que un grupo de carros particulares y motorinas que hoy circulan sin una necesidad derivada de algún centro de trabajo estarán sujetos a la prohibición de movimiento. Se incrementará el control en todos los puntos de acceso a la ciudad y se evaluarán las autorizaciones para lograr que entren y salgan de Sancti Spíritus solo aquellas personas que resulten imprescindibles. “Tenemos que reducir al mínimo la entrada y la salida de la ciudad”, adujo el directivo.

Asimismo, informó que en las zonas de cuarentena se extremarán las medidas y todo aquel que viole lo establecido también será multado. “Hay un grupo de áreas en cuarentena que están totalmente cerradas dentro de la ciudad, y no hemos logrado en ellas la disciplina que se necesita para acorralar el virus y evitar su propagación”, significó.

Los lugares se cierran, subrayó Alexis, para que las personas permanezcan dentro de sus casas, y solamente aquellos que han sido identificados como líderes y se caracterizan como mensajeros serán los que podrán desplazarse de un lado a otro en estas zonas de cuarentena, donde se deberán incrementar las pesquisas activas.

Funcionarán solo los servicios imprescindibles, sobre todo los que aseguran la alimentación de la población y otros considerados como vitales, y en cada uno de ellos se extremarán las medidas. “Donde quiera que exista un foco o un evento se suspenderá toda la actividad, sea estatal o de la modalidad de trabajo por cuenta propia”, añadió.

Otras de las indicaciones por las que se exigirá con todo el rigor son: que toda persona con síntomas, que haya resultado positivo a la COVID-19 o sea contacto de uno de esos casos, tiene la obligación de brindar una información veraz y oportuna que permita actuar con prontitud en el aislamiento de la totalidad de sus contactos.

“Este proceder se evaluará como una declaración jurada, y quien omita información también será objeto de las medidas establecidas para esos casos”, detalló.

El también presidente del gobierno en el municipio de Sancti Spíritus recalcó que las familias son responsables del control de ancianos, personas vulnerables y niños, por lo que ninguno de ellos podrá permanecer en la calle.

Precisó que resulta en extremo intensa y masiva la circulación de motocicletas y morotinas con niños, la presencia de menores en las calles y de personas ancianas que cuando se evalúa el caso son o bien jubilados o bien amas de casa, no obstante lo cual resultan quienes mayor tiempo permanecen afuera en función de gestiones para la familia.

“Hacemos este llamado de atención a todos, porque se están enfermando los ancianos y los niños, y también quienes están en edad laboral y se mueven de un sitio a otro sin hacer un uso eficiente de las medidas indicadas, como el uso correcto y permanente del nasobuco, el lavado permanente de las manos y la observación de la distancia mínima recomendada entre una persona y otra, como resultado de lo cual llevan la enfermedad a la casa”, dijo.

El hecho de que familias completas se enfermen, o de que en un centro de trabajo se contagien todos los que permanecen en esa institución habla de los descuidos que están presentes en nuestro municipio cabecera y también en el resto de la provincia.

De acuerdo con lo expuesto por Lorente Jiménez, se multiplicará el accionar de los grupos de enfrentamiento y control en las colas, en los que se mantendrán los compañeros del Minint y un grupo designado por el Consejo de Defensa que aplicará medidas drásticas a los coleros reiterativos que sean identificados, así como a todo el que viole las normas de control indicadas para esos lugares.

Se multiplicará, de igual forma, la supervisión a centros de trabajo estatales y no estatales, para exigir por la observancia de las medidas sanitarias en los mismos. Se harán cumplir estrictamente todas las medidas relacionadas con los servicios necrológicos, que se han explicado en otros momentos y que son de alta sensibilidad para todos, pero que también urge controlar de manera especial.

El doctor Alexis recordó que se mantienen prohibidas todas las actividades colectivas de carácter religioso, y se incrementará el control sobre las acciones que corresponden a los profesionales de la salud, que aunque han librado una importante batalla en el enfrentamiento a esta epidemia, cualquier fisura o debilidad en su accionar también pone en peligro el resultado final de lo que se ha propuesto el territorio y el país.

“Es importante reiterar que siguen prohibidas las fiestas, reuniones familiares y cualquier actividad que genere aglomeración de personas y pueda conllevar a la propagación de la epidemia.

El Consejo de Defensa, el Minint, la Dirección de Inspección y Supervisión y la Inspección Sanitaria Estatal reforzarán su accionar para poder, de una vez y por todas, con la participación activa del pueblo, resolver la situación”, concluyó Lorente Jiménez.