Autoridades mexicanas devuelven 89 migrantes cubanos que se encontraban en ese país

En virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre Cuba y México, en aras de garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre las dos naciones, este miércoles se efectuó la devolución de 89 ciudadanos cubanos que se hallaban en geografía azteca.

Así lo dio a conocer en su cuenta en Twitter Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre). Las medidas del gobierno estadounidense que impiden un tránsito regular y con seguridad, incentivan a que los cubanos migren irregularmente hacia territorio americano, lo cual pone en riesgo sus vidas.



Ante el cierre de los servicios del consulares de Estados Unidos en la Isla y la interrupción arbitraria del otorgamiento de visados a los cubanos, muchas personas deben viajar a terceros países sin poseer garantía alguna del otorgamiento de visado.

Con ello no solo se les encarecen los trámites migratorios, sino que se compromete la seguridad de estas personas, quienes no pueden beneficiarse de un flujo regular de migraciones hacia EE.UU.; otro ejemplo de que las medidas norteamericanas no están pensadas en el bienestar ni garantía a la vida de los cubanos.