Boxeadores espirituanos miran al Mundial

Veitía competirá ahora en la categoría de 54 kilogramos. (Foto: Roberto Morejón)

La ampliación a 13 de las divisiones del boxeo y la tónica de no “encasillar” nombres de antemano abrió las puertas a tres espirituanos para conformar la amplia lista de 26 aspirantes a participar en el XXI Campeonato Mundial de Boxeo, previsto desde el 26 de octubre en Belgrado.

En cuanto al cambio de divisiones, otra de las tantas experimentadas por la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), retoma algunas de épocas anteriores y suma otras (80, 86, 92 y más de 92) algo que entra en contradicción con las exigencias olímpicas que al menos en Tokio las redujo, como condicionante, para mantener al deporte dentro de su calendario.

La nómina la encabeza el campeón mundial Yosbany Veitía y la completan Osvaldo Díaz y Alex Michel Pérez.

Veitía “reestrena” la categoría de 54 kilogramos, la tercera en la que interviene, pues antes subió al ring en 49 y, más recientemente, en 52. En esta última asistió a los Juegos Olímpicos de Japón de los que regresó sin medallas.

Por eso uno de sus propósitos es disputarse el puesto con Erislán Romero, de Cienfuegos, y tratar de llegar al Mundial y así recuperar el cetro del 2017.

En el caso de Osvaldo, con varios años en la preselección, tiene la gran oportunidad de su vida en los 57 kilogramos, en los que se disputará la participación con Osvel Caballero, de Mayabeque. El muchacho fue medallista de plata en la versión del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón del 2019 y ha sido puntal en el ascenso de la disciplina de su provincia tanto en esos eventos como en los Nacionales por Equipos.

Algo similar ocurre con Alex Michel Pérez quien tiene como oponente al camagüeyano Yoenlis Feliciano Hernández en los 75. Pero esta fue justamente una de las divisiones en las que Cuba no presentó atleta en las Olimpiadas más recientes, pues el agramontino era aspirante, pero no pudo ganar los favores de la invitación de la AIBA por no reunir aval. Michel Pérez forma parte de la nueva hornada de púgiles espirituanos que han llevado al territorio hasta planos estelares del boxeo nacional.

Los directivos de la disciplina han dicho que nadie tiene puesto seguro en la nómina al Mundial, ni siquiera los olímpicos.

Según declaraciones a la prensa nacional del presidente de la federación, Alberto Puig de la Barca, el equipo se decidirá por los resultados de los topes contemplados en el cierre de la preparación que definirán la forma deportiva de cada uno.

Previo al Mundial, los boxeadores cubanos tienen prevista una base de entrenamiento en Uzbekistán y luego del Mundial han anunciado su presencia en el denominado torneo Portal del Mundo, en Róterdam, Holanda.