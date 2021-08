Buscan en EE.UU. sumar nuevas voces contra el bloqueo a Cuba

Solidarios con Cuba visitaron varios centros estudiantiles y repartieron volantes y hablaron sobre la importancia de apoyar el fin del bloqueo a la isla. (Foto: PL)

Según el activista José Oro, este esfuerzo es de vital importancia en un estado como Connecticut, que tiene una enorme población universitaria, al igual que en otras regiones del país, donde se esforzarán para incorporar a miles de estudiantes, incluso en otros paises.

Oro y otros emigrados cubanos y amigos solidarios visitaron la víspera dos centros de altos estudios que reanudan las clases esta semana- la Central Connecticut University en la ciudad de New Britain (al lado de Hartford)- donde repartieron volantes y hablaron sobre la importancia de apoyar el fin del cerco económico, comercial y financiero a la isla.

En esas instituciones docentes pidieron a los estudiantes que se unieran a ellos en las próximas caravanas y que cuando elijan su nueva asociación aprueben resoluciones de condena al bloqueo.

Otras actividades también fueron desarrolladas en New Britain y en New Haven, y la próxima semana, según adelantó Oro, proseguirán su labor en importantes centros de estudios como la Universidad de Yale, Trinity College y Quinnipiac, donde se darán cita una mayor cantidad de activistas.

Acabar con el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba! Detengan la campaña de perturbación, desinformación y cambio de régimen en Cuba patrocinada por Estados Unidos, fueron algunos de los mensajes que llevaron los grupos de solidaridad durante caravanas de coches desarrollada este domingo en New Haven, Connecticut.

En ese estado, la marcha estuvo patrocinada por agrupaciones como Greater Hartford Cuba Solidarity Committee, Greater New Haven Peace Council, Unidad Latina en Acción, Connecticut Peace and Solidarity Coalition, Latin America Solidarity Coalition of WMass, Green Party of Connecticut y Veterans for Peace Connecticut Chapter 42.

Iniciadas el año pasado por Puentes de Amor- un grupo de cubanoamericanos que viven en Miami- las caravanas de coches para exigir el fin de la hostil política contra la nación caribeña se realizan cada mes en ciudades de todo el mundo.

Mientras, en Miami, emigrados cubanos y amigos solidarios residentes se sumaron a la nueva caravana contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y por tender puentes de amor entre ambas naciones.