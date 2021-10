Califican como fallido paro nacional en Bolivia

Mamani dijo que la medida de fuerza va contra la reactivación económica del país. (Foto: PL)

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, consideró este lunes fallido el paro nacional convocado por la oposición contra el gobierno del presidente Luis Arce, encaminado a desestabilizar la nación suramericana.

‘Los señores de la oposición dijeron que iban a paralizar el país’, manifestó el legislador y reconoció que pese a los bloqueos esporádicos ‘por parte de funcionarios identificados’ se impuso la ‘conciencia del pueblo boliviano’.

Mamani dijo que la diferencia con la derecha está en que ‘nosotros no apostamos por paralizar’ porque la medida de fuerza va contra la reactivación económica, ‘contra el bolsillo de hermanas y hermanos’.

Sectores de la oposición, entre ellos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el excandidato presidencial Carlos Mesa y el expresidente Jorge Fernando Quiroga, promovieron dos días de movilizaciones y un paro nacional en supuesta defensa de la democracia.

Declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, indicaron que en siete de nueve departamentos las actividades económicas funcionaron con total normalidad.

Un comunicado de la Defensoría del Pueblo divulgado señaló que las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Beni realizaron sus actividades con normalidad, en tanto las de Santa Cruz y Chuquisaca ‘suspendieron sus labores’.

El texto apuntó que el paro nacional fue ‘solo parcial’ y reveló algunos amagues de enfrentamientos entre sectores que apoyaban la medida y quienes la rechazaban.

La Defensoría puntualizó la suspensión de todas las actividades en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y de Potosí, aunque este último restableció los servicios una vez intervino.

En el caso de La Paz, el comunicado indicó que la alcaldía atendió con normalidad, excepto las subalcaldías de Max Paredes y Periférica.

Al referirse a los servicios de salud, el comunicado llamó a las autoridades departamentales y municipales a garantizar las prestaciones, después que algunos centros hospitalarios suspendieron las consultas externas y prestaron solo servicios de emergencia y las cirugías programadas.

Un tuit publicado por el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, destacó el fracaso del paro nacional convocado por la derecha.

‘Saludo el compromiso del pueblo boliviano: no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía’, escribió el expresidente (2006-2019).